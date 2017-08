Produção de viaturas automóveis em julho

Em Julho saíram das fábricas de automóveis nacionais 12.314 veículos automóveis ligeiros e pesados, menos 13,5 por cento do que no mesmo mês de 2016. Esta queda arrastou a variação homóloga acumulada no período de Janeiro a Julho do corrente ano para a zona vermelha, embora aquela tenha registado uma diminuição de apenas 0,7 por cento.

De salientar que o resultado negativo observado no mês de Julho se deveu à queda registada na produção de automóveis ligeiros de passageiros, já que os veículos comerciais apresentaram um comportamento positivo.

A produção acumulada nos primeiros sete meses de 2017 totalizou 93.704 unidades.

A informação estatística relativa a Julho confirma a importância que as exportações representam para o sector automóvel já que 96,4 por cento dos veículos fabricados em Portugal tiveram como destino o mercado externo, o que, sublinhe-se, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa.

A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional – com 84,2 por cento – com a Alemanha (18,8%), Espanha (14,9%), Reino Unido (11,3%) e França (10,7%) no topo do ranking.

Em termos de grandes regiões, o mercado asiático, encabeçado pela China (10,3%), mantém o segundo lugar nas exportações de automóveis fabricados em Portugal.