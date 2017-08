Fuzileiros salvam golfinho na margem do rio Coina

5 militares da Marinha a prestar serviço na Escola de Fuzileiros desempenharam, na manhã desta quarta-feira, uma missão especial, ajudar um golfinho que se encontrava encalhado na margem do rio Coina.

O alerta chegou por dois pescadores que se deslocaram à Escola de Fuzileiros para informar o ocorrido. De imediato foi ativado um bote da Unidade de Meios de Desembarque guarnecido com 5 militares.

Devido ao facto de a maré estar bastante baixa e o animal se encontrar desorientado e cansado, não foi possível deslocar o golfinho para o meio do canal. Assim foi necessário os militares saírem do bote, levantar o mamífero marinho e colocá-lo dentro da embarcação. Com alguns cobertores e baldes de água o golfinho foi mantido molhado até chegar à área do Barreiro em que a profundidade do canal permitia que este saísse a nadar sem problemas.

Quando devolvido à água e após verificados os procedimentos indicados e cumpridos os requisitos mencionados pelas entidades técnicas nomeadamente referentes à capacidade e hidratação do golfinho, o mesmo saiu a nadar em direção ao estuário do rio Tejo sem dificuldades, cerca das 12h50.