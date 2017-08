Momondo encontra jovem português com ADN de 5 continentes

Depois do sucesso mundial da campanha Momondo – The DNA Journey, em 2016 e do lançamento da segunda edição em abril passado, a Momondo anunciou os 18 vencedores dos 18 países participantes, entre os quais Portugal.

De Portugal, o jovem Carlos Sousa, de 19 anos, de Vila Nova de Gaia, no Porto, e presentemente a estudar Natureza e Património na Universidade dos Açores, foi o grande vencedor, de um leque de 4.478 participações nacionais e 67.000 mundiais.

As expetativas de Carlos eram baixas. Identificava a sua origem a apenas um país – Portugal. Os resultados surpreenderam e revelaram que Carlos é um cidadão do mundo, com uma ancestralidade que remonta aos cinco continentes – 92% Europa, 6% África, 1% Ásia, 1% Oceânia e 2 comunidades genéticas da América: Brasil e Cuba e Venezuela.