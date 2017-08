O mais recente navio da Marinha navega 1.500 milhas na primeira semana na Madeira

O navio de patrulha costeira “Douro” na sua primeira semana de missão na Região Autónoma da Madeira (RAM) manteve uma constante presença no mar, comprovada pelas 1500 milhas percorridas (mais de 2.700 Km). Contribuindo ativamente para a presença naval na região e o aumento do esforço de vigilância e patrulha na área marítima na Reserva Natural das Ilhas Selvagens. O navio apoiou igualmente o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, garantindo o apoio necessário à rendição dos vigilantes nas ilhas Selvagens.

O NRP Douro chegou ao Funchal no passado dia 30 de julho, para a sua primeira missão operacional, integrando o dispositivo naval padrão da Marinha na região Autónoma da Madeira.

A presença da Marinha na RAM tem como objetivo o reforço da capacidade de resposta a situações de busca e salvamento, contribuir para o esforço de fiscalização marítima, apoiar os órgãos de proteção civil regionais em situações de calamidade ou catástrofe naturais, e cooperar com outros departamentos do Estado com competências no mar.