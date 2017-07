Rendição do navio patrulha na Região Autónoma da Madeira

A Região Autónoma da Madeira recebeu, pela primeira vez este domingo, dia 30, a mais recente unidade naval da Marinha, o navio de patrulha costeira Douro, para uma comissão no dispositivo naval da Marinha na Zona Marítima da Madeira, onde irá permanecer até final de outubro de 2017.

Durante a missão o navio irá estar empenhado em diversas tarefas, nomeadamente no âmbito da busca e salvamento no mar, vigilância e patrulha dos espaços de soberania e jurisdição nacional, da fiscalização marítima, apoio à Autoridade Marítima local e apoio ao Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, em especial nas Ilhas Selvagens.

O NRP Douro, o segundo navio da classe “Tejo” modelo “FLYVEFISKEN” ou “STANFLEX 300”, comandado pelo primeiro-tenente Vacas de Carvalho, é o segundo de quatro navios adquiridos à Dinamarca. O navio chegou a Portugal no dia 28 de abril de 2015 tendo sido aumentado ao efetivo dos navios da Marinha a 12 de maio deste ano. Foi, entretanto, modernizado nos estaleiros da Arsenal do Alfeite, SA (AA), o que vem assim concretizar a substituição progressiva dos atuais navios patrulhas da Classe Cacine, em serviço há mais de 40 anos.

Após a ação de modernização levada a cabo na AA, o NRP Douro é um navio destinado a operar junto a zonas costeiras em missões de vigilância, patrulha, defesa, controlo e fiscalização dos espaços marítimos sob soberania, jurisdição e responsabilidade nacional, sendo essencialmente vocacionado para funções de segurança e autoridade do Estado no mar. Esta nova classe de navios guarnece o dispositivo naval padrão da Marinha na região Autónoma da Madeira, reforça a capacidade de resposta a situações de busca e salvamento marítimo, contribui para o esforço de fiscalização marítima e os navios desta classe estão preparados para apoiar os órgãos de proteção civil regionais em situações de calamidade ou catástrofes naturais, para além da cooperação já habitual com outros departamentos do Estado com competências no mar.