Navio patrulha Tejo regressa à Madeira

A Região Autónoma da Madeira recebeu, esta quinta-feira, dia 19, o NRP Tejo para mais uma comissão na Zona Marítima da Madeira, onde permanecerá até ao final de janeiro de 2018.

Durante a missão, o navio irá estar empenhado em diversas tarefas essencialmente vocacionadas para funções de segurança e autoridade do Estado no mar, guarnecendo o dispositivo naval padrão da Marinha na região Autónoma da Madeira.

A missão permanente da Marinha na região tem com principal objetivo assegurar a capacidade de resposta a situações de busca e salvamento marítimo, contribuir para o esforço de fiscalização marítima, apoiar os órgãos de proteção civil regionais em situações de calamidade ou catástrofe naturais e cooperar com outros departamentos do Estado com competências no mar.

O patrulha Tejo modelo STANFLEX 300 é comandado pelo Primeiro-tenente Loureiro da Paixão, tem uma guarnição de 24 militares (4 Oficiais, 4 Sargentos e 16 Praças) é o navio que dá o nome à classe e foi aumentado ao efetivo dos navios da Marinha a 5 de maio de 2016. É um navio destinado a operar junto a zonas costeiras em missões de vigilância, patrulha e defesa.

O NRP Tejo rende a corveta NRP João Roby, que iniciou o regresso ao continente.