Aluno da UC vence “Urban Transitions” na Final Europeia do ClimateLaunchpad 2017

Francisco Duarte, aluno do Programa Doutoral em Sistemas de Transportes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), foi o vencedor da final europeia da competição ClimateLaunchpad 2017, na categoria “Urban Transitions”, que decorreu nos últimos dois dias, 17 e 18 de outubro, em Limassol (Chipre), recebendo um prémio de cinco mil euros.

O Climate Launchpad é uma das maiores competições mundiais de ideias de negócio amigas do ambiente que pretende criar oportunidades para os empreendedores enfrentarem as mudanças climáticas no mundo, sendo financiado através doEuropean Institute of Innovation and Technology.

O aluno da FCTUC apresentou a ideia tecnológica PAVNEXT – Pavement Energy Efficient Extractor,uma alternativa às Lombas Redutoras de Velocidade (LRV), permitindo a redução do número de acidentes e da sua gravidade. Além disso, permite produzir energia elétrica pela passagem dos veículos e fazer contagens de tráfego.

É já o quinto prémio obtido com o projeto PAVNEXT. Anteriormente, Francisco Duarte venceu a primeira edição do Prémio Inovação Segurança Rodoviária, em 2016 (10.000€). Em abril passado ganhou o Big Smart Cities Coimbra 2017 (500€) e, em julho, o Big Smart Cities Portugal 2017 (10.000€). No mês de junho, o PAVNEXT foi um dos três projetos vencedores da competição nacional do ClimateLaunchpad, tendo sido selecionado para representar Portugal nesta final europeia.

A finalizar a sua tese de doutoramento, intitulada Pavement Energy Harvesting System to Convert Vehicles Kinetic Energy into Electrical Energy, sob a orientação do Professor Adelino Ferreira, do Departamento de Engenharia Civil da FCTUC, Francisco Duarte faz parte da equipa de investigação do projeto PAVENERGY – Pavement Energy Harvest Solutions, coordenado também por Adelino Ferreira, cofinanciado pelo FEDER através do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020) e pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).