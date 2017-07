Detido por incêndio

O Comando Territorial de Braga, através do Posto Territorial de Barcelos, identificou, no passado dia 29 de julho, um individuo do sexo masculino, com cerca de 40 anos, suspeito de atear fogos na freguesia de Balugães, concelho Barcelos.

Os militares que se deslocaram ao local do incêndio florestal, encetaram de imediato diligências acabando por identificar o suspeito como sendo o presumível autor dos focos de incêndios na mancha florestal da freguesia de Balugães.

Perante estes factos, foi comunicado a Polícia Judiciaria de Braga que acabaria por deter, fora de flagrante delito, o suspeito de atear focos de incêndio.