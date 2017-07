A Unidade de Ação Fiscal, através do Destacamento de Ação Fiscal do Porto apreendeu, no dia 28 de julho, em Guimarães, 60.000 cigarros de contrabando, com o valor total estimado de 13.500 euros.

A apreensão foi efetuada no âmbito de uma ação de fiscalização ao regime de bens em circulação, sendo que o tabaco não apresentava qualquer estampilha fiscal, estando em causa uma fuga aos impostos avaliada em 11 000 euros.