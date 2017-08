Polícia Judiciária efetua detenção por abuso sexual de crianças agravado

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, localizou, identificou e deteve um homem, com 39 anos de idade, por sobre ele recaírem fortes indícios da prática do crime de abuso sexual de crianças agravado.

A investigação realizada permitiu apurar que o autor, entre 2008 e 2009, na zona do Seixal, abusou sexualmente de duas crianças, suas familiares próximas.

As crianças, atualmente com treze e quinze anos de idade, com receio do detido, apenas agora revelaram os abusos de que foram vítimas.

O detido será hoje presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação processual tidas por adequadas.