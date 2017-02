Detenção por sequestro agravado

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, procedeu a detenção, fora de flagrante delito, de um rapaz, com 18 anos de idade, pela presumível prática de um crime de sequestro agravado.

No decurso da investigação, apurou-se que o detido terá desempenhado um papel de crucial importância no sequestro de uma mulher, com 37 anos de idade, praticado no início deste ano, em Grândola.

O detido terá apoiado o seu progenitor, ex-companheiro da vítima, até que este foi detido, em flagrante delito, quando a tentava asfixiar, após vários dias de privação da liberdade, acompanhada das práticas, repetidas, dos crimes de violação e de ofensas à integridade física.

O detido será hoje presente às autoridades judiciárias, para aplicação das medidas de coação processuais tidas por adequadas.