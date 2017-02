‘Aprender a ser saudável para aproveitar coisas boas da vida’

O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, destacou a pertinência e o alcance da IX Feira/Semana da Saúde, que a EB123/PE Bartolomeu Perestrelo leva a efeito até à próxima sexta-feira, com a colaboração de diversas instituições.

“Sendo a escola um espaço de formação por excelência, é extremamente importante, e também gratificante, assistirmos à confluência de um conjunto de instituições num único propósito: o de sensibilizar a comunidade educativa, particularmente as nossas crianças e os nossos jovens, para os hábitos de vida saudáveis, do ponto de vista da alimentação e da prática do exercício físico”, enfatizou o Secretário Regional, alertando para as estatísticas mais recentes relativas à saúde das gerações mais novas.

“Temos cerca de 30% de crianças obesas e 25% em risco de obesidade. São dados preocupantes e paradoxais, porque nunca houve uma geração de encarregados de educação tão bem formada e nunca o acesso à informação foi tão fácil. Por isso, é importante, por um lado, encontrar formas de sensibilizar e de educar as crianças e, por outro lado, ter meios para rastrear indícios que podem ser preocupantes, como sucede nesta Semana da Saúde”, frisou.

Em jeito de incentivo, Jorge Carvalho deixou uma mensagem aos estudantes. “Um indivíduo saudável reúne, à partida, melhores condições para aproveitar as coisas boas da vida”.

Durante esta semana diversas iniciativas decorrerão na EB123/PE Bartolomeu Perestrelo, desde palestras a propósito dos “Cuidados a ter com a voz” e de “Educar para a Felicidade”, atividades em diversas modalidades, workshops sobre “Educação Postural” e “Ioga do Riso” e rastreios dos índices cardiovascular, visão, audição, dislexia, tensão arterial e glicémia. Tudo acompanhado de uma feira com barraquinhas de alimentação saudável e de artigos reciclados.