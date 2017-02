Corpo de Polícia Florestal recebeu equipamento de proteção individual

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais entregou, ontem, no Posto Florestal dos Estanquinhos – Ponta do Sol, Equipamento de Proteção Individual ao Corpo de Polícia Florestal da Região Autónoma da Madeira, constituído por 78 elementos.

Pelas atribuições no âmbito da prevenção, deteção e colaboração no combate aos incêndios florestais, justifica-se que, para o exercício destas funções específicas, os trabalhadores afetos ao Corpo de Polícia Florestal possuam equipamentos de proteção individual que garantam a sua segurança.

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM adquiriu o seguinte equipamento de proteção individual de combate aos incêndios florestais:

– capacete EPI multifuncional ;

– óculos de proteção individual;

– máscara facial de proteção respiratória ignífuga;

– cógula florestal ignífuga;

– luvas EPI ignífugas;

– casacos EPI florestal ignífugos;

– calças EPI florestal ignífugas.