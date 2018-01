Shares

O seleccionador nacional de futebol, Fernando Santos, afirmou hoje que a Itália é o “adversário que ninguém desejaria” na Liga A da Liga dos Nações e que a Polónia é uma equipa que tem “enorme qualidade”.

“Conhecemos bem a Polónia, depois de os termos defrontado nos quartos de final do Campeonato da Europa. É uma equipa que tem jogadores de enorme qualidade e que tem vindo a subir muito. A Itália é talvez o adversário que ninguém desejaria. Ficou fora do Mundial e obviamente vai por tudo o que tem nesta Liga das Nações. Vai querer mostrar a potência do futebol italiano”, afirmou Fernando Santos.

A fase de grupos da Liga das Nações, que decorre a cada dois anos, vai disputar-se de 6 Setembro a 20 Novembro de 2018, com a ‘final four’ da Liga A marcada para Junho de 2019. Portugal ficou sorteado no Grupo 3, com Itália e Polónia.

Na Liga das Nações participam as 55 seleções filiadas na UEFA, divididas em quatro ligas (A, B, C e D), em função do ‘ranking’ da UEFA. Dentro de cada liga, as equipas são repartidas em quatro grupos, cujos vencedores terão acesso aos ‘play-offs’ que atribuem as últimas quatro vagas no Campeonato Europeu de 2020.