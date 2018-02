Shares

O Congresso Regional dos Psicólogos da Madeira 2018, que tem como principal tema “A Psicologia ao Serviço das Pessoas”, continua esta sexta-feira, dia 23, no Teatro Municipal Baltazar Dias, com o seguinte programa:

09h15: Painel de Comunicações “A psicologia ao serviço das pessoas: contextos e desafios na Madeira”

– “A psicologia e as tecnologias interativas ao serviço das pessoas com dificuldades cognitivas pós acidente vascular cerebral: estudos clínicos no SESARAM”, Ana Lúcia Faria, Maria Salomé Pinho & Sergi Bermúdez i Badia (Madeira Interactive Technologies Institute, Universidade de Coimbra & Universidade da Madeira)

“A influência das redes sociais na infidelidade dos casais”, Sílvia Freitas (SESARAM)

– “Violência no namoro: o papel da psicologia no estabelecimento de laços saudáveis”, Carina Nunes & Susana Pedra (Instituto de Segurança Social da Madeira).

– A Psicologia ao serviço do turismo: projeto “O bem estar do turista da RAM”, Soraia Garcês, Margarida Pocinho & Saúl Neves de Jesus (Universidade da Madeira & Universidade do Algarve).

11h30: Conferência “O contributo do psicólogo do desporto para a prevenção de riscos e optimização do rendimento desportivo de atletas e treinadores”.

– Moderador: Nelson Teixeira (Secretaria Regional de Educação)

– Pedro Almeida (ISPA-Instituto Universitário; Gabinete de Psicologia do S.L. Benfica).

14h00: Conferência “O coaching como área de competência do psicólogo”.

– Moderador: Paulo Manica (SESARAM)

– Samuel Antunes (Universidade de Lisboa e Instituto Superior de Psicologia Aplicada).

15h30: Painel “Entre o presente e o futuro da psicologia”

– Conversa entre Telmo Baptista (Presidente da Federação Europeia das Associações de Psicólogos – EFPA) e Luís Fernandes (Universidade do Porto).

16h00: Apresentação do livro “O conhecimento de si na sociedade do conhecimento” e Madeira de Honra.