A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Machico (CPCJ) promove esta sexta-feira , dia 23 de fevereiro, o “Fórum de Infância e Juventude: Marcar a Diferença na Promoção e Protecção”.

Este evento, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Machico, irá decorrer entre as 9 e as 17 horas, no auditório do Fórum Machico, e é aberto ao público em geral. Será preenchido com palestras dedicadas ao desenvolvimento infanto-juvenil e a algumas problemáticas neste âmbito, aspectos abordados por psicólogos, médicos, assistentes sociais e advogados.

A CPCJ pretende, desta forma, promover os direitos das crianças prevenindo situações que possam comprometer o seu desenvolvimento biopsicossocial.