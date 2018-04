Diagnóstico precoce reduz consequências negativas da PHDA

Shares

A Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção, também conhecida como PHDA, é uma doença neuropsiquiátrica crónica na qual se verificam alterações no funcionamento cerebral e cognitivo, que resultam na desatenção, agitação motora e impulsividade invulgares para a idade do indivíduo.

Esta doença afeta na sua maioria crianças e adolescentes, porém existe a possibilidade de avançar para a idade adulta. Atualmente estima-se que cerca de 4 por cento dos adultos sofra desta perturbação que se manifesta através da conjugação de uma variedade de sintomas, nomeadamente: desorganização; incapacidade de foco; distração constante; inquietude (por exemplo ao mexer os pés e braços constantemente quando se está sentado/a); falar excessivamente; dificuldade em realizar atividades que requeiram calma e esforço mental (como ler um livro); impaciência; vontade de interromper os outros com frequência; e propensão para praticar ações que possam colocar em risco a si mesmo/a e aos outros, o que pode resultar em comportamentos adictos, como abuso de álcool, drogas, ou até mesmo de jogos e internet. Normalmente os indivíduos com PHDA são apontados pelos seus familiares, amigos e colegas como sendo apenas distraídos e desassossegados. No entanto, importa perceber que existem alguns fatores que provam a real presença de uma doença, e não apenas a existência de caraterísticas isoladas.

Destaca-se a extensa duração da ocorrência dos sintomas (que tendem a agravar-se com o passar do tempo), e a multiplicidade de locais onde estes se podem manifestar, quer seja em casa, no trabalho, espaços públicos, etc.

Esta perturbação acaba por afetar o indivíduo em diferentes instâncias do seu dia-a-dia, seja a nível pessoal, profissional, social e/ou emocional. Em consequência, um adulto que sofra de PHDA está predisposto a desenvolver outro tipo de doenças, tais como ansiedade, depressão ou perturbações do sono.

Importa destacar que o diagnóstico atempado, assim como o tratamento e o acompanhamento adequados são essenciais para ajudar os adultos a gerir a PHDA, de modo a reduzir as consequências negativas e a promover a qualidade de vida dos indivíduos e respetivas famílias.

Como resposta aos adultos que sofrem desta doença, a UPPC disponibiliza uma consulta de Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção, através da qual se aposta numa abordagem terapêutica que inclui intervenções psicoterapêuticas e farmacológicas. Habitualmente (e a longo prazo), a combinação das duas opções traz resultados mais positivos. Contudo, em casos mais isolados e a curto prazo, a eficácia do tratamento é alcançada com o uso de fármacos.