A Associação de Ténis da Madeira está a organizar, nos dias 2 e 3 de Junho de 2018, o Campeonato Regional de Ténis para o escalão Sub 12, prova que se realiza nos campos de ténis do Parque Desportivo de Agua de Pena em Machico e que conta com a participação de 4 atletas femininas em representação do Club Sports Marítimo (1), Ludens Clube Machico (1) e Roberto Costa Ténis Clube (2) e de 9 atletas masculinos em representação do Ludens Clube Machico (7) e do Roberto Costa Ténis Clube (2).

Os jogos serão realizados à melhor de 3 partidas com tie-break e com a disputa de “Ponto de Ouro”.