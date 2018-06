Junta de Santo António reuniu 1.560 crianças na “Festa do Dia da Criança”

A Festa do “Dia da Criança 2018” realizada esta sexta-feira é já organizada pelo nono ano consecutivo. Este ano o evento teve lugar no complexo desportivo do Andorinha e contou com a presença dos seguintes estabelecimentos de educação da freguesia:

– Escola EB1/PE do Tanque e Infantário “O Sapatinho”.

– Infantário “Cidade dos Brinquedos”.

– Infantário “Toca dos Traquinas”.

– Infantário “Refúgio do Bebé 2”.

– Creche do Centro Social e Paroquial da Graça.

– Escola EB18/PE da Ladeira.

– Escola EB1/PE do Boliqueime.

– Colégio do Marítimo.

No total, o evento organizado pela Junta de Freguesia de Santo António contou com a presença de 1.560 crianças numa manhã super divertida, com muitos insufláveis e diversão à mistura.