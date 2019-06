A XXI Circuito do Imaculado Coração de Maria/C.F. Carvalheiro realiza-se no dia 16 de Junho, com partida marcada na sede da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria às 09:15h para os escalões Juvenis, Seniores e Veteranos.

Às 09:00h iniciar-se-à a prova destinada aos escalões de Benjamins com partida junto ao redondo da Penha de França, e às 09:05h a prova destinada aos escalões de Infantis e Iniciados com partida junto da Igreja do Imaculado Coração de Maria.

As inscrições poderão ser feitas no local de partida, impreterivelmente até trinta minutos antes da prova e a chamada dos atletas, realizar-se-á quinze minutos antes da partida.