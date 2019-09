Está a decorrer o processo de candidaturas para o “Programa Global de Bolsas de Investigação do Cancro da Mama 2019”, promovido pela Pfizer, no valor de 5 milhões de dólares. Com foco no cancro da mama metastático, a iniciativa pretende incentivar e apoiar investigadores de todo o mundo a desenvolver estudos nesta área da Oncologia. A submissão da carta de intenções deverá ser feita até dia 15 de outubro de 2019.

Os candidatos deverão ter concluído a sua formação em medicina ou apresentarem um pós-doutoramento (ou grau equivalente) e estar afiliados numa instituição. Apenas serão convidados a apresentar as suas propostas, os candidatos cujas cartas de intenções sejam aceites. Posteriormente, os projetos serão analisados por um painel de revisores independentes, que irão selecionar entre seis a oito estudos clínicos para financiamento.

Estas bolsas estão inseridas no programa Pfizer Global Medical Grants (GMG), criado para apoiar iniciativas independentes, com o objetivo de melhorar os resultados em saúde e responder a necessidades médicas não atendidas, alinhadas com a estratégia científica da Pfizer.