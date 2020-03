IPMA divulga questionário e solicita colaboração da população

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) divulga, na sua página, um questionário e solicita a colaboração da população no preenchimento do mesmo: «O Instituto Português do Mar e da Atmosfera deseja cartografar a extensão dos efeitos dos sismos sentidos. Por tal agradecemos que responda a um questionário que pode ser acedido ao clicar no botão “Continuar”.

O questionário está disponível em Português, Castelhano, Francês e Inglês. Desde já o nosso obrigado pela sua importante colaboração».