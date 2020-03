A lista de compras para 14 dias

A Direção Geral da Saúde informou que à medida das necessidades ia criar guias para as pessoas saberem o que fazer. A DGS acaba de lançar o Guia da Alimentação.

Explica os cuidados que deve ter quando for às compras, o que deve comprar, em que quantidades, quais os tipos de alimentos que conferem uma maior proteção contra o novo coronavírus e muitos outros conselhos úteis. Abaixo coloco a lista dos alimentos, mas no PDF tem muito mais informação que DEVE LER para saber o que fazer quando precisar.

É um documento que pode descarregar aqui:

COVID-19-Alimentação- pdf

A lista da DGS de alimentos e quantidades POR PESSOA

1. CEREAIS E DERIVADOS, TUBÉRCULOS

1.1 Alimentos para refeição do pequeno-almoço e merendas

Cereais de pequeno-almoço (cereais do tipo Cornflakes, muesli ou aveia, apenas cereais) 1kg

OU

Cereais de pequeno-almoço (cereais do tipo Cornflakes, muesli ou aveia) + bolacha Maria/água e sal + Tostas 500g + 300g + 200g

OU

Pão + cereais de pequeno-almoço (cereais do tipo Cornflakes, muesli ou aveia) 700g + 500g

1.2 Alimentos para refeições principais

Arroz, massa ou batata 3kg

2. HORTÍCOLAS

Hortícolas (legumes, hortaliças…) 2,5kg

3. FRUTA

Fruta 3kg

4. LACTICÍNIOS

Leite + Queijo (ex: queijo tipo flamengo) 5L + 600g

OU

Leite + Queijo (ex: queijo tipo flamengo) + Iogurtes 3L + 600g + 14 iogurtes

5. CARNE, PESCADO E OVOS

Carne, pescado e ovos

3kg (meia dúzia de ovos + 700g (ou 6 latas conservas de pescado + 2kg de carne ou pescado (congelado/fresco)

6. LEGUMINOSAS

Leguminosas (feijão, grão, ervilhas, lentilhas) 1kg (leguminosas em conserva) ou 350g (leguminosas secas)

7. GORDURAS E ÓLEOS

Azeite 350 ml

8. OUTROS ALIMENTOS

Café, tomate pelado, frutos oleaginosos, compota Não aplicável

As quantidades devem ser ajustadas em função do número de pessoas do agregado familiar.