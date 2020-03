Câmara do Funchal deixa conselhos úteis para ajudar as crianças a lidar com o stress

Num período em que, por força das circunstâncias, as crianças não podem ir à escola e passam o dia em casa com os encarregados de educação, é importante estar atento a todos os sinais e ajudar os mais novos a lidar com o stress.

A Câmara Municipal do Funchal deixa, por isso, alguns conselhos úteis para todas as famílias durante a quarentena, tendo por base as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Escutar preocupações e transmitir tranquilidade é um bom conselho para todas as idades!