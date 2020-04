Governo prepara abertura às celebrações religiosas

Foi no dia 13 de Março que a CEP determinou a suspensão de todas as missas “até ser superada a actual situação de emergência”.

A exemplo de outros sectores da vida económica e social, o levantamento da proibição de missas com participação do povo e a realização de casamentos e batizados só deverá acontecer em Maio.

A reunião com D. Manuel Clemente terá lugar às 9h00 de segunda-feira, no Seminário dos Olivais, no concelho de Loures.

