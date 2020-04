‘Caixa Solidária’ no Funchal

O Funchal já aderiu ao movimento voluntário ‘Caixa Solidária’, projeto que tem como objetivo providenciar bens de primeira necessidade e outros a famílias que estejam a passar por dificuldades devido à crise provocada pelo Covid-19.

O lema “deixe o que puder, leve o que precisar” demonstra bem o método de funcionamento da ‘Caixa Solidária’: quem precisar apenas tem de se deslocar até a uma caixa e retirar apenas os produtos que precisa, deixando a caixa no mesmo local. Por outro lado, quem quiser contribuir, pode doar artigos, deixando-os na caixa. Atualmente existem no Funchal duas ‘Caixas Solidárias’, uma junto ao edifício dos Bombeiros Sapadores do Funchal (ao lado do Edifício 2000), e outra na zona do Fórum Madeira, na Rua do Vale da Ajuda (em frente à loja ‘Kid to Kid’).

Esta foi a forma que um grupo de amigas, replicando o projeto nacional, encontrou de recolher bens de primeira necessidade e distribuir por quem mais precisa. A ideia é criar um movimento em que cada vez mais pessoas se envolvam e participem, seja a repor produtos na caixa, seja a criar mais caixas solidárias, no Funchal e noutros concelhos da Região.

Para mais informações e para consultar as condições de criação destas caixas podem aceder ao grupo de Facebook @caixa.solidaria e à página de Facebook ‘Caixa Solidária Madeira’.