Nas bancas a edição 1071 do Tribuna da Madeira

POCIF reforça a segurança no terreno

Machico está no ‘topo’ da Igreja

“É a proposta mais equilibrada”

Doentes com AVC ‘fogem’ dos hospitais

Programa de Emergência para a Cultura no Funchal

Madeira envia 68 quilos de medicamentos para a Venezuela

Região é “destino ideal” para a retoma das viagens

Trabalhadores em condições de risco terão Suplemento

República não se compromete

Cerdas pede “Urgência”

Governo assume custos de testes das viagens

Rastreio do Cancro da Mama chega ao Porto Santo

Campeã Susana Gomes vai ao MIUS

O Plano Operacional de Combate aos Incêndios Florestais 2020 (POCIF) já arrancou na Madeira. Trata-se de um plano que visa combater os incêndios florestais e que, este ano, representa um investimento acrescido de 100 mil euros em relação ao ano passado. Mais recursos humanos e tecnológicos fazem parte deste plano, também mais tecnologia e mais formação, assim como o helicóptero e drones que vão permitir uma vigilância mais ativa e um acompanhamento permanente da evolução de um fogo.Depois de Tolentino Mendonça, é José Ornelas Carvalho o segundo prelado natural do concelho de Machico a assumir um cargo sonante na estrutura da Igreja Católica. O Bispo de Setúbal passou a ser, a partir desta semana, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.Secretário da Economia foi explicar «Lei Uber» à Assembleia Legislativa.Em causa está o receio de infeção por coronavírus.Vera Duarte, deputada municipal eleita pelo PSD à Câmara do Funchal, afirma que “é preciso que a Câmara Municipal do Funchal reforce, de uma vez por todas e no imediato, os apoios às entidades culturais e aos agentes que perderam rendimento devido à pandemia”, sendo esta uma das várias propostas a apresentar, em sede de Assembleia Municipal Extraordinária, pelo PSD.O Diretor Regional das Comunidades e Cooperação Externa esteve reunido, na passada terça-feira, com a VENEXOS. Rui Abreu apelou ao espírito solidário dos madeirenses, na sequência da reunião que manteve com esta associação que presta “um grande apoio humanitário à nossa comunidade, com o envio de medicamentos e alimentos para bebés e crianças” lusodescendentes na Venezuela.“Portugal Tropical” é o mote da nova campanha lançada pela Associação de Promoção da Madeira para o mercado nacional. Com um conceito diferenciador e aspiracional, a nova campanha tem como objetivo explorar o destino com um novo olhar e dar a conhecer a Madeira no mercado nacional, sob um novo ângulo, reforçando a forte componente de natureza e apresentando-se como a opção perfeita para férias de longa duração.O Decreto Legislativo Regional n.º 6/2020/M que “Institui e estabelece o regime de atribuição de um suplemento remuneratório aos trabalhadores da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas que prestem trabalho em condições de risco e penosidade” foi hoje publicado em Diário da República e entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua publicação (1 de julho).PSD não obteve resposta a esclarecimento sobre moratórias ao empréstimo do PAEF.O Parlamento Europeu debateu uma resolução conjunta sobre o “turismo e transporte em 2020 e mais além”, com medidas detalhadas para apoiar este setor que sofre graves repercussões com a crise do COVID-19.O Presidente do Governo Regional da Madeira anunciou que a Região vai estabelecer um protocolo com entidade credenciada em Lisboa, para que quem queira viajar para a Madeira a partir da capital portuguesa possa fazer nessa entidade os testes à COVID, chegando à Madeira já com os testes feitos, em vez de os ter de fazer no aeroporto Cristiano Ronaldo.O rastreio do Cancro da Mama está com uma unidade móvel na ilha do Porto Santo. Estão previstas serem convocadas 1.143 utentes para estes rastreios, sendo que já foram realizados 63.Mayra Santos, a primeira mulher que fez a travessia a nado entre o Porto Santo e a Madeira, também participa nesta prova.

