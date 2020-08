Campanha para a aquisição de veículos 100% elétricos

A Diretora Regional de Economia e Transportes Terrestres, Isabel Rodrigues, realiza a apresentação pública de lançamento da Campanha de Aquisição de Veículos Elétricos na RAM, no próximo dia 1 de setembro, pelas 15 horas, na sede da Direção Regional da Economia e Transportes Terrestres, à Rua do Seminário nº 21.

Refira-se que esta iniciativa é fruto de uma parceria com a AREAM – Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira, no âmbito do projeto Europeu Civitas Destinations, cofinanciado pelo Programa Horizonte2020.

A campanha decorrerá durante todo o mês de setembro e visa informar e sensibilizar para a importância estratégica da mobilidade elétrica para o desenvolvimento sustentável da Região, apoiando na dinamização do setor na Madeira e Porto Santo.

A ação conta ainda com a colaboração de concessionários automóveis da Região, designadamente a Mendes Gomes & Cª Lda, MM – Madeira Motores, Lda e a C. Santos VP e Madeira Auto-Car, Lda, que participam com a venda de veículos 100% elétricos e veículos híbridos plug-in das marcas que representam, a preços especiais de campanha para particulares e empresas.

Recorde-se que no âmbito da promoção da mobilidade elétrica, o Governo Regional criou o Programa de incentivos à Mobilidade Elétrica na RAM – PRIME-RAM, que apoia a aquisição de veículos 100% elétricos, através de um apoio no montante de 5000 euros para pessoas singulares e até 3500 euros para empresas. Com a esta parceria entre a DRETT e a AREAM, os cidadãos interessados, que apresentem candidatura ao programa PRIME-RAM, poderão beneficiar de um desconto cumulativo com a Campanha de Aquisição de Veículos Elétricos, tendo assim a oportunidade de adquirir um veículo elétrico a preços mais atrativos.