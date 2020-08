Junta do Caniço entrega vouchers para apoio Socioeducativo 2020

Os vouchers foram entregues respeitando as normas de segurança e poderão ser utilizados até ao final do mês de outubro em duas papelarias locais (APV papelaria e Molduradora do Garajau) assumindo também assim um incentivo à economia local.

O Executivo da Junta de Freguesia do Caniço procedeu à entrega dos voucher relativos ao apoio socioeducativo de 2020. No total foram apoiadas 80 famílias e 110 crianças e jovens distribuídos pelo ensino básico, secundário e profissional em valores de 60€, 50€ e 40€ respetivamente, num total de aproximadamente 7 000€.

