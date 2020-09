UMa prepara cenário “misto” para as aulas

Tendo em conta alguns horários já definidos para este ano letivo universitário na maioria dos cursos seria por vídeo aula, o que justifica que não haverá aulas presenciais.

Este era o cenário patente para alguns cursos em que já aparecia a indicação de vídeo aula nos horários. O «Tribuna» quis saber qual foi o motivo desta decisão para que as aulas na Universidade da Madeira sejam online, visto que o restante cenário de Educação na Região é diferente, ou seja todas as escolas arrancaram com aulas presenciais.

A questão foi colocada ao Reitor, Doutor José Carmo, cuja resposta foi a seguinte: «O início das aulas está agendado para o dia 6 de outubro. Neste momento a Universidade da Madeira não possui horários definidos. Os Secretariados das Faculdades e das Escolas Superiores estão elaborando os horários em estreita cooperação, pois existem unidades curriculares comuns a alguns cursos, às quais é necessário dar prioridade de marcação. Numa primeira fase, os horários estão sendo construídos sem a associação das salas.

Para a preparação do ano letivo estão sendo seguidas uma Deliberação do Conselho de Gestão, de 29 de julho, as orientações emitidas pela Direção Geral do Ensino Superior e as recomendações do Ministério da Ciência, Tecnologia do Ensino Superior, de 4 de agosto.

Os horários estão a ser preparados no sentido de que as aulas sejam, na sua grande maioria, ministradas presencialmente.

As exceções estarão associadas, fundamentalmente, a algumas componentes teóricas de unidades curriculares que envolvem turmas com maior número de estudantes e em que não existem salas, ou docentes adequados, em número suficiente, para efetuar os desdobramentos de turmas que seriam necessários para a satisfação das normas de distanciamento físico estabelecidas, e em casos em que

a lecionação está a cargo de docentes que se encontrem em situações de risco, contempladas na lei em vigor e comprovadas medicamente, que impeçam o desenvolvimento da sua atividade profissional de forma presencial».

Sendo assim, existe a forte possibilidade de a UMa realizar um cenário “misto” de aulas, ou seja, presenciais e por vídeo aula.