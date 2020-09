Nas bancas a edição 1085 do Tribuna da Madeira

‘Disparam’ os pedidos de ajuda para crianças

A Associação Monte de Amigos, até março passado, reunia 30 crianças apoiadas. Um número que, ao longo destes meses de pandemia, tendeu a crescer, totalizando atualmente o número de 81 crianças em diferentes seios familiares assistidas por esta associação de Solidariedade Social.A Semana Mundial de Reflexologia será assinalada com a conferência sobre a importância da reflexologia na doença de Parkinson, a cargo de Eduardo Luís. Para além de com esta especialidade ajudar em doenças como o cancro, o reflexólogo afirma que através da reflexologia, na pandemia, também tem ajudado pessoas ansiosas e com problemas do foro respiratório.A lei penal e o Estatuto da Vítima contêm um conjunto de medidas que visam assegurar a proteção e a promoção dos direitos das vítimas da criminalidade. «As vítimas de violência doméstica são pessoas especialmente vulneráveis a quem o tratamento com respeito pela dignidade humana pessoal deve e tem de assegurado por todos/as», aponta o comunicado das Mulheres Socialistas da Madeira.O curso de salvamento ultra pesado e de elevação de emergência vai formar 24 bombeiros do Corpo de Sapadores do Funchal para situações de acidentes de elevada complexidade.A Câmara Municipal do Funchal vai assinalar o ‘Dia Mundial do Turismo 2020’ com um programa de novidades e iniciativas de promoção ao longo de uma semana, entre os dias 24 e 29 de setembro, com o propósito de qualificar e promover o destino Funchal, num ano particularmente difícil para o setor turístico.Investigadores da Universidade de Coimbra e do Instituto Politécnico de Viseu procuraram analisar o comportamento das várias gerações quando são turistas nos seus próprios países. Uma das conclusões é que a Geração X é a que mais valoriza os destinos domésticos, devendo ser o alvo principal das organizações de turismo.Uma análise realizada pelo Portal da Queixa veio confirmar que a pandemia está a complicar a vida dos portugueses no que diz respeito ao acesso aos serviços públicos. Em seis meses – entre 18 de março e 18 de setembro de 2020 -, foram registadas 8033 reclamações, um aumento de 47% face ao período homólogo, onde se verificaram apenas 5450 queixas.Partido pergunta sobre licenças de produção eólica e fotovoltaica.A Academia Ponto Verde está de volta mesmo a tempo do regresso às aulas. Este ano, o projeto da Sociedade Ponto Verde volta a desafiar as escolas com novas dinâmicas e apresenta o músico Murta como embaixador da iniciativa.«A capacidade de trabalho demonstrada pelo Centro de Química da Madeira revela a qualidade dos seus investigadores». Foi assim que o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, “abriu” o 7.º Encontro Anual do Centro de Química da Madeira (CQM), que teve início nesta segunda-feira, no auditório do Colégio dos Jesuítas.

