Nas bancas a edição 1093 do Tribuna da Madeira

“Combate político de aproveitamento vil”

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, através de uma mensagem dominical, decidiu denunciar e clarificar algumas estratégias em curso por parte do PSD. É com um ‘Ponto de Ordem’ que o autarca informa a população sobre as medidas tomadas pela autarquia e rebate as críticas. A mais recente situação teve a ver com um programa de ocupação, formação e emprego.

EasyJet pretende liderar a recuperação da aviação

Com uma rede incomparável, uma base de custos controlada, reconhecimento como a marca mais confiável e forte liquidez, depois de aceder a mais de £ 3,1 mil milhões até o momento, a easyJet está bem posicionada para liderar a recuperação da indústria aeronáutica europeia.

Frente Mar “mergulhada” em “incerteza”

Os deputados da oposição na Assembleia Municipal do Funchal só admitem votar pela dissolução da Frente MarFunchal tendo na sua posse informação actualizada sobre o estado financeiro da empresa. Acusam o actual e anterior executivo camarário de “gestão danosa” e descartam quaisquer responsabilidades sobre o futuro dos 115 trabalhadores.

Surto levará a novas medidas de Albuquerque

Vários alunos foram enviados, esta quinta-feira, para casa após contacto com colega que acusava positivo à Covid-19. O mesmo cenário decorreu na semana passada. Neste momento, cerca de 6 bebés estão infectados com o vírus e existe possibilidade de o número vir a aumentar nas próximas horas. No entanto, e face esta situação, o presidente do Governo Regional da Madeira defende que a Região não deverá antecipar as férias escolares, como deverá acontecer em Portugal Continental. Segundo Miguel Albuquerque a situação pandémica é diferente e perder-se-ia o controlo e a proteção das crianças e jovens.

“A Igreja não é uma instituição imobilizada e insensível”

No livro “Conversas Simples”, Francisco Gomes aborda o pensamento e as opiniões do homem que hoje lidera a Diocese do Funchal, D. Nuno Brás. O autor escreve também sobre alguns dos assuntos que têm marcado a realidade mais recente da Igreja. O livro é editado por O Liberal e Francisco Gomes garante que “esta não é uma obra política”.

Cavaleiro Henrique Drumond recebe voto de louvor

A Câmara Municipal do Porto Santo aprovou um apoio financeiro ao atleta para ajuda na aquisição do material necessário à prática da modalidade.

“Votar contra o OE2021 é trair a Madeira”

O PS-M considera que o Orçamento de Estado para 2021 é melhor que os aprovados pelo PSD-M durante a governação PSD/CDS na República. Os social-democratas apelaram à “convergência de interesses, a favor dos madeirenses”, considerando que a meta “deve ser superior ou prioritária face aos interesses políticos ou partidários”.

Medidas para incentivar a retoma Económica

O documento de apresentação do Plano de Recuperação Estratégico da Economia da RAM – Incentivos e Auxílios à Economia da RAM decorreu, no passado dia 16 de novembro, no Centro de Estudos de História do Atlântico, no Funchal.

Cerdas quer Mais “transparência”

O Parlamento Europeu debateu, no passado dia 12, em plenário, a importância de garantir a transparência na compra, bem como assegurar o igual acesso, às vacinas contra a COVID-19. Sara Cerdas apelou a mais transparência, dirigindo algumas questões à Comissão Europeia quanto à sua estratégia.

Região na ‘Rede de Escolas Azuis’

A secretaria regional de Mar e Pescas, através da direção regional do Mar, assinou esta, segunda-feira, um protocolo de coordenação entre o Governo Regional e a Direção-Geral de Política do Mar (DGPM) que concretiza a criação da rede de Escolas Azuis na Região.

