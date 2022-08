Nas bancas a edição 1184 do Tribuna da Madeira

“Há nove anos, estávamos com a corda ao pescoço”



Numa clarificação aos munícipes sobre o trabalho feito e os problemas que persistem, o autarca de Santa Cruz aborda, entre outros pontos, o saneamento básico e recuperação das perdas de água, afirmando que as soluções têm sido encontradas nos seus mandatos. No que se refere à questão financeira, Filipe Sousa garante que a Câmara Municipal “se encontra na linha verde”.

Câmara do Funchal “não aplica a lei”



A Iniciativa Liberal Madeira voltou a se manifestar sobre a Zona Velha da Cidade, nomeadamente no que se refere ao ruído o qual, alega Nuno Morna, os moradores esperam por soluções. O comunicado enviado à redação, no passado dia 8 de agosto, dá conta de todo o processo em causa sobre esta matéria. O Coordenador Iniciativa Liberal Madeira expõe a situação: «Sim, temos a consciência de que podemos passar por chatos, por repetitivos, mas numa situação que se repete todos os dias, todos os fins-de-semana, não pode ser tratado de outra maneira. Quando uma entidade como a Câmara Municipal do Funchal não dá respostas aos abaixo-assinados que recebe, ou por incompetência ou intencionalmente, quando não responde a pedidos de reunião, não conhecemos outra forma de chamar a atenção para este assunto do que a insistência.

Projecto “funesto e deplorável” está entregue à Justiça



Tribunal aceitou requerimento cautelar contra a estrada das Ginjas. O Governo Regional foi advertido a não prosseguir com a “execução de quaisquer actos relacionados com o desenvolvimento” do projecto para a estrada das Ginjas. Miguel Albuquerque disse, a 14 de Maio, que a abertura do concurso público para a requalificação da estrada localizada em São Vicente estava “para breve”. A 9 de Fevereiro 2021 já nove organizações não governamentais tinham apelado à Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas para que emitisse parecer “desfavorável” ao projecto e travasse uma obra que era considerada “inútil e lesiva para os interesses dos madeirenses.

“Fui muito estimulado por professores incríveis”



João Fernandes Silva terminou o Mestrado Integrado em Medicina com 18,125 valores. João Fernandes Silva foi, em 2021, o estudante com a melhor média de Medicina nas três escolas médicas do Norte de Portugal. O jovem natural de Santana, agora também docente de Anatomia na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, diz que o prémio o deixa “particularmente feliz” por ser “motivo de orgulho” para quem contribuiu para o seu “percurso”.



Proteção Civil regista 68 acidentes em levadas



O Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM através do Comando Regional de Operações do Socorro – CROS, registou, desde o início do ano 2022, cerca de 68 acidentes em levadas ou percursos pedestres, com necessidade de mobilização de meios de socorro.

Neste sentido, o SRPC, IP-RAM, através da Divisão de Formação, implementa vários cursos, na área do Salvamento em Grande Ângulo, aos diversos Corpos de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira, habilitando os operacionais com competências técnico-operacionais essenciais, tornando-os aptos para fazer face às ocorrências recebidas no que concerne ao ambiente em montanha e falésia.

Jovens do Bloco exigem mudanças de políticas



Numa ação de limpeza realizada na Praia Formosa os jovens bloquistas denunciam a “falta baldes de lixo nas estradas de acesso à praia e nas zonas de estacionamento” e apontam “uma responsabilidade que entendemos ser da Câmara Municipal do Funchal”.

PS-M quer criação de “oportunidades”



Os mais recentes números do desemprego, que colocam a Madeira como a região com a mais alta taxa de desemprego do País, levaram o Partido Socialista a manifestar a sua preocupação. Situação que, no entender de Sérgio Gonçalves, deveria igualmente preocupar o Governo Regional e deveria obrigar à implementação de políticas geradoras de oportunidades. Em conferência de imprensa, o presidente do PS Madeira deu conta dos dados ontem divulgados, que indicam que a Madeira tem a mais elevada taxa de desemprego, com 7,3%, lembrando o facto de, ao longo dos últimos meses, o Governo Regional e o PSD terem repetido no Parlamento que o desemprego tinha caído mais na Madeira do que nas outras regiões do País. Conforme referiu o líder dos socialistas, isso não corresponde à verdade, dado que “não fomos a região com a maior quebra da taxa de desemprego”. “Descemos apenas de 7,5% para 7,3% e esta é uma situação que nos preocupa e que deve ter destaque, particularmente hoje que é também o Dia Internacional da Juventude”, apontou.

Mais de 200 queixas dirigidas ao Ministério da Educação



Centenas de pais e encarregados de educação estão a reportar vários problemas relacionados com as plataformas MEGA – Manuais Escolares e com o Portal das Matrículas. Desde o início do ano, o Portal da Queixa recebeu mais de 200 reclamações dirigidas ao Ministério da Educação. Dificuldades com os vouchers (acesso, atribuição e validação) e alunos sem vagas nas escolas eleitas são as principais queixas.

Fisiculturismo: “Preconceito caiu com o passar dos anos”



Quando se fala de musculação e a sua prática, uma vertente bastante comentada e observada é o fisiculturismo. A modalidade foi ganhando cada vez mais popularidade com o passar dos anos. No Brasil, segundo a campeã nacional e internacional Aline Machado, o preconceito com o desporto foi diminuindo com o passar dos anos e com o maior conhecimento por parte das pessoas. “O preconceito se tinha antigamente pelo fato de que muitas pessoas não conheciam o desporto. Hoje cada vez mais os adolescentes, adultos e idosos estão à procura de mais qualidade de vida, procurando se cuidar, ter um corpo bonito.

