Nas bancas a edição 1335 do Tribuna da Madeira

“Os Canhas terão sempre uma aliada”

A autarca da Ponta do Sol destacou, nas comemorações do Dia da Freguesia dos Canhas, o trabalho feito em prol da população, como o avanço de “obras estruturantes” que “há muito eram pedidas”. Célia Pessegueiro afirma ter “consciência” dos problemas que ainda persistem e garante: “Não fujo deles”.

Videovigilância “foi uma proposta dos socialistas”

O candidato pelo PS-M à CMF, Rui Caetano, critica a autarquia do Funchal pela demora na implementação, tendo em conta que “o projeto foi assinado com o Ministério da Administração Interna em 2020 e só agora, cinco anos depois, é que as câmaras de vigilância estão a ser colocadas” na cidade.

«Nó da Cancela» concluído antes das Autárquicas

Obra esteve suspensa devido a “conjunto de técnicas construtivas que se revelaram desvantajosas”. Apresentado em Novembro de 2022 e com prazo de conclusão de 15 meses, o projecto de requalificação do «Nó da Cancela» deveria ter sido uma “realidade” no Verão do ano passado. A obra esteve suspensa até que o Governo Regional considerou, em Março deste ano, estarem reunidas as condições para “retomar parcialmente” os trabalhos. O prolongar da obra deveu-se a “um conjunto de técnicas construtivas que se revelaram desvantajosas”, pelo que “a sua utilização encontrou obstáculos, tornando-se necessário introduzir adaptações”. O actual secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas agradece a “compreensão da população”.

PSD e JPP debatem ‘tachos’ no Parlamento

As nomeações para altos cargos da administração pública regional foram motivo para uma troca de acusações entre PSD e JPP na Assembleia Legislativa da Madeira. O maior partido da oposição já chegou a comparar a gestão autárquica do concelho de Santa Cruz, onde faz nomeações “com as limitações da lei” e que são “necessárias ao bom funcionamento dos diferentes departamentos públicos”, com as “excessivas nomeações de amigos e amigas” do Governo Regional. O partido liderado por Élvio Sousa englobou nas que “são apenas para pagar favores políticos e partidários” as de “cônjuges de altos dirigentes do CDS/PP”.

“O Comando ficará bem entregue”

Comandante da Zona Militar da Madeira, Major-General Jorge Pedro, cessa funções no final de julho. O Secretário Regional da Economia, José Manuel Rodrigues, recebeu, esta terça-feira, em audiência para apresentação de cumprimentos de despedida, o Comandante da Zona Militar da Madeira, Major-General Jorge Pedro, que cessará funções no final de julho.

Após o período de um ano e sete meses à frente do Comando da Zona Militar da Madeira, Jorge Pedro deixa o cargo com o sentimento de missão cumprida, destacando a experiência “diferente” e “desafiante” vivida num território onde nunca havia estado.

Portos da Madeira com “a melhor temporada de cruzeiros”

Os Portos da Madeira registaram na temporada 2024/25 um crescimento de 23,05% em passageiros, de 26,71% nos tripulantes e 17,13% no número de escalas ocorridas no Funchal e no Porto Santo. Esta temporada, que terminou agora em maio, movimentou 743.699 passageiros, suplantando em quase mais 140 mil passageiros os 604.370 cruzeiristas que passaram pela Madeira no período homólogo anterior. Um crescimento que se verificou também ao nível das escalas, com o número de navios de cruzeiro que atracou nos portos regionais a aumentar de 254 em 2023/24 para 335 em 2024/25, e que reflete a aposta do Governo Regional, através da secretaria regional da Economia, no setor.

Movimento Social reivindica estrada Curral das Freiras/Boaventura

Depois da entrega de um abaixo-assinado, dirigido ao Governo Regional, o Movimento deverá prosseguir com outras formas expressivas de reivindicação.

