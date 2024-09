Nas bancas a edição 1290 do Tribuna da Madeira

Nova ‘chapada de luva branca’

Timor volta a ajudar a Madeira após uma catástrofe. As palavras de Alberto João Jardim, proferidas no areal do Porto Santo, causaram enorme indignação. Timor enfrentava, em 1999, uma das piores fases da sua História. Passados 25 anos, pela segunda vez, Xanana Gusmão volta a dar um exemplo de “solidariedade” à Madeira. O primeiro foi após o 20 de Fevereiro de 2010.

Natureza “levará décadas a recuperar”

A coordenadora da SPEA Madeira realça que “se não houver esforços significativos para impedir que as plantas invasoras alastrem mais, corremos o risco de ter uma floresta cada vez mais apta a arder”. Cátia Gouveia afirma que o fogo ameaça a única colónia do mundo de freira-da-madeira.

“É hora de acabar com monopólios”

Maiores partidos da oposição manifestam-se contra atrasos da GESBA. O cenário é semelhante ao “que já tinha acontecido o ano passado” e os prejuízos também atingem a empresa pública gestora do sector da banana, devido à “perda do valor comercial e durabilidade do produto”. PS e JPP insurgiram-se contra os atrasos na recolha a processamento e a GESBA anunciou mais 80 colaboradores.

Funchal acaba com “situação de excepção”

Autarquia quer “cumprimento da lei” na ocupação do espaço público. Desde meados do ano passado que os Serviços de Fiscalização da Câmara Municipal do Funchal vinham a notificar estabelecimentos de algumas zonas da cidade para a “situação abusiva” que já tinha levado a autarquia a instaurar dezenas de processos de contra-ordenação. As “acções de sensibilização prévia” não surtiram “o efeito desejado”, pelo que a autarquia vai continuar a retirar mesas e cadeiras de esplanadas.

«Confiança» fora da Revisão do PDM

A equipa da Confiança foi, nesta quinta-feira, excluída da participação na Comissão Consultiva da Revisão do Plano Director Municipal (PDM) do Funchal, após a rejeição pela maioria PSD da sua proposta de inclusão de um representante da Câmara Municipal do Funchal indicado pela oposição.

A proposta visava assegurar um acompanhamento mais plural e transparente do processo de revisão do PDM, contudo, a maioria PSD travou a inclusão, aprovando o documento com os votos favoráveis exclusivamente dos seus membros.

Chega critica radicalismo de esquerda

Francisco Gomes, deputado madeirense do CHEGA na Assembleia da República, acredita que a defesa intransigente da família e a recuperação do papel central que a mesma pode e deve desempenhar na formação do indivíduo e na organização da sociedade são os meios pelos quais o país e a civilização europeia poderão vencer o marxismo cultural que está a tentar apoderar-se da Europa e da sociedade portuguesa.

