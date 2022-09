Nas bancas a edição 1189 do Tribuna da Madeira

“Actual modelo de financiamento está esgotado”

As “ilhas adjacentes” de há 200 anos, segundo o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, ainda perduram “na mentalidade de uma certa classe política”. O lamento foi transmitido a Augusto Santos Silva, o presidente da Assembleia da República, a quem José Manuel Rodrigues recordou que “o centralismo que, no passado, originou o separatismo continua a ser, hoje, uma fonte de divisionismo entre os portugueses”.

Santos Silva deixa “dois contributos” para a Autonomia

“Perspectiva qualitativa” em contraponto com “abordagem puramente aritmética”. O “aprofundamento e enriquecimento da Autonomia ‘rima’ com democracia e, segundo o presidente da Assembleia da República, tal significa que é “mais forte quanto mais garantido seja o pluralismo das correntes de opinião, quanto mais eficazes sejam os mecanismos de escrutínio da actividade do governo e da administração, quanto mais o respeito pela composição parlamentar decidida pelo voto popular vá a par com o respeito pelos direitos de todos os deputados e grupos políticos representados.” As palavras de Augusto Santos Silva foram proferidas na quarta-feira, em sessão solene da Assembleia Legislativa da Madeira.

“Os empresários do Porto Santo não querem esmolas”

José António Castro destaca que a principal dificuldade que apontam “é sempre o isolamento e a sazonalidade”.

Lesados do Banif esperam acordo até Dezembro

A Associação de Lesados do Banif (ALBOA), vai preparada para defender nesta sexta-feira (23 de Setembro), em reunião no Ministério das Finanças, em Lisboa (com início marcado para às 17h), um acordo com o Governo o mais breve possível, de preferência até Dezembro próximo, altura em que se perfazem sete anos sobre a data de resolução do Banif.

Bordadeiras recebem auxílio financeiro

O Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural entregou um auxílio financeiro complementar a 131 bordadeiras de Câmara de Lobos, no valor de 150 euros, numa cerimónia que decorreu na Casa da Cultura de Câmara de Lobos.

Medidas efectivas para limitar a especulação

O presidente da CPPME – Confederação Portuguesa de Micro, Pequenas e Médias Empresas, Jorge Pisco, emitiu um comunicado de imprensa com o título “Apoios às MPME – Governo insiste no endividamento das empresas!”. «No momento em que se intensificam as dificuldades de sobrevivência de muitas MPME, que não conseguem fazer face ao aumento dos custos de funcionamento, devido à espiral inflacionária, as medidas anunciadas pelo Governo, não só as ignoram em absoluto, como o que avançam de mais significativo corresponde a 900 Milhões de Euros de endividamento de forma abrangente para todas as Empresas.

Ampla discussão pública sobre a substituição do navio

O Plano Estratégico de Transportes da Região Autónoma da Madeira para o período 2021 a 2027 (PIETRAM 2021-2027) propõe a substituição do navio Lobo Marinho por outro mais amigável para o ambiente. Segundo esse documento o custo será de 100 milhões de euros a pagar pelo Operador do serviço e/ou Madeira 2030.

“Os professores precisam de ser valorizados”

Luciana Paredes, docente no Ensino Primário, foi palestrante convidada pelo Rotary Clube do Funchal onde falou sobre a investigação inédita que está a fazer sobre a História do Ensino Primário na Madeira.

Taxas nos portos só depois dos “trâmites judiciais”

A cobrança de taxas pela utilização das infraestruturas portuárias, segundo a Secretaria Regional de Economia (SRE), aguarda apenas “homologação judicial”. Foi esta a resposta do Governo Regional (GR) a declarações proferidas, na terça-feira, por Sérgio Gonçalves. O presidente do PS-Madeira defendeu a cobrança de taxas ao operador portuário pela utilização dos portos da Região Autónoma da Madeira (RAM). Através de nota de imprensa, divulgada também na terça-feira, a SRE afirmou que Sérgio Gonçalves, que é deputado socialista na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), “sabe, perfeitamente, que esta questão “está apenas dependente dos trâmites judiciais”.

Madeira e Açores recebem mais 12% no próximo orçamento comunitário

Sara Cerdas, eurodeputada do PS, saúda esforços europeu s e o reconhecimento das necessidades acrescidas das regiões ultraperiféricas no orçamento da UE para o período 2021-27. Nos programas da política de coesão para 2021-2027, a Comissária Europeia Elisa Ferreira garante que serão diretamente canalizados para os Açores e para a Madeira 1,9 mil milhões de euros, o que representa um aumento de 12% em relação ao período de 2014-2020. A informação foi recebida em resposta à pergunta submetida por Sara Cerdas à Comissão Europeia, no passado mês de julho, sobre a necessidade de reforçar apoios para responder às dificuldades das regiões ultraperiféricas (RUP) face ao impacto provocado pela agressão russa contra a Ucrânia e a recuperação económica pós-covid.

Albuquerque contra decisão sobre ajudas às empresas da Zona Franca

Miguel Albuquerque criticou a decisão do Tribunal Geral Europeu em rejeitar o recurso de Portugal sobre a decisão da Comissão Europeia de considerar ilegais as ajudas de Estado à Zona Franca da Madeira. O presidente do Governo Regional – que falava na manhã desta quarta-feira, na Quinta Vigia, no final de uma reunião que manteve com o presidente da Assembleia da República, Santos Silva – considera tratar-se de uma decisão que não tem fundamento, estando confiante que o Estado português recorra desta decisão.

