Nas bancas a edição 1194 do Tribuna da Madeira

“É só fazer as contas”

Alberto João Jardim afirmou que o clube do Almirante Reis “vive de dinheiros públicos” e foi acusado de mentir pela direcção do Marítimo. O presidente Rui Fontes já admitiu que uma despromoção faz as receitas do Governo Regional “baixarem bastante” e tornam o Marítimo “ingovernável”. O CSM atravessa tempos complicados no futebol profissional e o ex-presidente do executivo madeirense voltou a trazer para a ribalta o tema do ‘clube único’, uma ideia que, em 1997, levou àquela que terá sido a maior manifestação de repúdio na sua longa governação da Região Autónoma.

CMF demorou oito meses a entregar Plano Ciclável

Tendo já o referido plano em ‘mãos’, o MPT considera que deveria haver uma discussão pública do mesmo. Segundo Valter Rodrigues “este promove algumas alterações impactantes na vida dos Funchalenses, tais como medidas de acalmia de tráfego e alterações na rede viária”.

“É preciso conter a especulação imobiliária”

A coordenadora regional do BE remata que “é, de facto, incompreensível que numa altura de crise, que todos os madeirenses atravessam, estejamos a assistir a uma total inversão das prioridades por parte da coligação PSD-CDS”.

“persistem diversas zonas da cidade degradadas”

A GENUS|Associação de Defesa do Património da Madeira promoveu a conferência “Intervenções sobre o património edificado” e contou com uma boa adesão. Tomás Freitas sublinha que o objetivo deste primeiro ciclo de conferências foi abordar diferentes formas de intervenção sobre o património edificado, promovendo o diálogo entre a arquitetura e a arqueologia.

ALM quer reduzir factura energética e contribuir para a qualidade ambiental

A crise do gás verificada na Europa levou o Parlamento madeirense a reduzir a iluminação exterior do edifício e os horários dos sistemas de ar condicionado. A substituição gradual da iluminação de halogéneo por sistemas LED e a instalação de painéis fotovoltaicos serão os próximos passos.

Rally conta com o público para a “segurança”

Falta de condições poderá levar à anulação da prova. A organização do Rally Madeira Legend deixou um apelo, na quarta-feira, aos que vão para a estrada ver a prova. Pede que não se coloquem nas chamadas ‘zonas proibidas’, que não atravessem a via enquanto há classificativas a decorrer e que cumpram as recomendações dos elementos de segurança. A morte de uma criança, em Agosto do ano passado, manchou o Rally Vinho Madeira.

PSD “recusa transparência” no funchal

A proposta da Confiança para aprovação de Medidas de Transparência na Câmara do Funchal foi, na reunião desta quinta-feira, inviabilizada pela maioria no executivo. Os vereadores da Confiança propuseram em reunião de câmara a aprovação de um conjunto de medidas que incluía a actualização do Código de Ética e Conduta e a criação de um Manual de Gestão de Conflitos de Interesses, que mereceu o voto contra dos vereadores do PSD.

Comprar casa: Taxa de esforço subiu para 41%

A subida acentuada dos juros nos últimos meses está a provocar um aumento no esforço financeiro das famílias portuguesas para a compra de casa, destinando 41% do seu rendimento familiar para esse fim. Comparando com há um ano, as famílias destinavam 28% dos seus rendimentos. Esta situação acontece em todos os distritos e capitais de distrito portugueses, segundo um estudo publicado pelo idealista que cruzou os preços de venda em setembro de 2022 com os custos financeiros da compra de uma casa e a estimativa* do rendimento familiar nesse mesmo período.

“Bola de neve já é relativamente grande”

Calado sugere Exército nas ruas para dissuadir contra drogas e criminalidade. O presidente da Câmara Municipal do Funchal afirma que “aquilo que compete” à autarquia fazer no combate a fenómenos associados às drogas “já está a ser feito e tem sido divulgado”. Pedro Calado, que há muito pede um reforço de meios da PSP, já disse que “é errado pensar que a Polícia Municipal podia ser uma solução”.

ACIF presente na conferência anual da Enterprise Europe Network

A ACIF-Câmara de Comércio e Indústria da Madeira marcou presença na conferência anual da Enterprise Europe Network, que decorreu entre 25 e 27 de outubro, em Praga. A conferência reuniu parceiros da Enterprise Europe Network, representantes de instituições da UE e alguns stakeholders, para discutir como os serviços de apoio às empresas podem atender melhor às necessidades em evolução das PME.

Rotary Clube Machico Santa Cruz promove Concerto Solidário

O Rotary Clube Machico Santa Cruz promove, no próximo dia 6 de novembro, um Concerto Solidário. O evento decorrerá pelas 18 horas, no Fórum Machico. As atuações musicais estarão a cabo da Orquestra de Bandolins da Madeira, Tuna de Câmara de Machico, Tuna Universitária da Madeira. O Concerto Solidário, que tem por objetivo ajuda no restauro do altar de Nossa Senhora do Carmo, em Machico, conta com os apoios do Rotary Clube do Funchal (RCF) e Câmara Municipal de Machico. De realçar, este evento conta com a presença do Governador do Distrito 1960, Companheiro Vítor Cordeiro.

“A minha missão literária foi realizada”

Ana Maria Andrade, autora do livro “Esculpido no Paraíso”, oferecido ao Papa Francisco, recebeu uma carta com o agradecimento e a Bênção Apostólica do Vaticano, com a data de 22 de setembro de 2022.

