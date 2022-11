Nas bancas a edição 1195 do Tribuna da Madeira

Ribeira dos Socorridos – Grande acumulação de inertes “é inadmissível”



Em declarações ao «Tribuna», Hélder Spínola afirma que os inertes acumulados junto à ribeira dos Socorridos constituem “uma ameaça à segurança” de toda a Região Autónoma da Madeira. O ambientalista realça: “É impressionante que as autoridades, depois de tanto tempo, ainda não tenham posto ordem nessa questão”. No interior do leito da ribeira é visível um foco de poluição na água.

Impasse é “incomportável”

UMa espera que majoração do financiamento “venha a ser finalmente aprovada”. O PSD-M espera que a majoração do financiamento à UMa “venha a ser finalmente aprovada” na discussão na especialidade do Orçamento de Estado para 2023. Elvira Fortunato, aministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, defendeu a 27 de Julho, após uma reunião na UMa, que o financiamento do sistema universitário deve ser alterado “drasticamente”, mas também que a mudança tem de ser efectuada “de forma justa e coerente”. O reitor da instituição de Ensino Superior já disse que “nem todos os problemas se resolvem com adicionar dinheiro”.

Contra a construção do estacionamento

Mais de 600 pessoas já assinaram a petição online discordando da medida de Pedro Calado. O autarca do Funchal insiste na intenção de construir estacionamento no Largo do Município.

Inverno com mais turismo no Porto Santo

easyjet inicia voos diretos entre Lisboa e a ilha durante o inverno. A companhia aérea easyJet iniciou, no passado dia 30 de outubro, uma nova operação de inverno para o Porto Santo, mantendo, assim, os voos diretos de Lisboa para a ilha que operou durante o verão. As ligações são regulares, todas as quartas-feiras e domingos. As viagens são realizadas em Airbus A321neo de 235 lugares, fazendo com que, no global da estação, a companhia inglesa disponibilize, da capital para o Porto Santo, cerca de 9,9 mil lugares. Assim, a “Ilha Dourada”, como é conhecida, surge com uma oferta reforçada nesta estação.

Ministro promete “maior aumento da década”

Madeira tem preocupações que vão além dos vencimentos dos polícias. O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, já disse que o executivo de António Costa “continuaria a pugnar pela melhoria das condições de trabalho e pela valorização dos salários” das forças de segurança. Em termos remuneratórios, garantiu na quarta-feira, será o “maior aumento da ultima década”. Na Madeira, envolvendo a PSP, não são apenas as questões salariais que têm suscitado queixas.

Confiança lamenta desrespeito pelo interesse público

A equipa da Confiança na Câmara do Funchal apresenta esta semana uma proposta que visa iniciar o processo de classificação do núcleo urbano existente no primeiro local no concelho onde, há 600 anos, os homens de Zarco assentaram pé em terra firme. A Foz da Ribeira Gonçalo Ayres, actualmente desconhecida de muitos funchalenses, serviu ao longo dos séculos, de local de desenvolvimento de várias actividades, como a instalação do lazareto, que dá nome ao sítio, de um hospital, de uma prisão, de um asilo e um centro polivalente. Considerando que o património arquitectónico e natural, associado à riqueza da sua história, fazem deste espaço um local único que deve ser preservado à voragem dos apetites imobiliários, salvaguardando o seu usufruto para os funchalenses do presente e do futuro.

Cerca de 13 por cento fizeram greve

Foram registadas 671 “ausências ao serviço” entre os 5220 docentes da Região Autónoma da Madeira (RAM) abrangidos pela greve convocada pela Federação Nacional dos Professores (Fenprof). As contas foram divulgadas pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, assinalando que tal representou uma percentagem de 12,9 por cento dos docentes.

“É importante fazer as competições nacionais”

Péter Csáky nasceu na Hungria mas escolheu a Madeira para residir. Dedica-se à modalidade de esgrima, sendo treinador de três clubes, os quais já conta com várias medalhas conquistadas, tanto a nível regional como nacional. Os objetivos para esta época estão traçados.

“Fazer menos obra, mas a obra que se faz, faz-se bem.”

Afirma o diretor da empresa S&P. Filipe Dourado esteve na Madeira para uma conferência onde apresentou os materiais da empresa. “Temos uma tecnologia que pode fazer com que os pavimentos durem muito mais tempo”, garante.

