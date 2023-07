Nas bancas a edição 1232 do Tribuna da Madeira

“Continuamos com graves problemas ambientais que se arrastam há décadas”

Hélder Spínola é o mandatário da candidatura do BE-M às eleições legislativas, a se realizar a 24 de setembro. Afirma que aceitou este desafio porque a ação política do Bloco “é muito importante” para que “as causas ambientais e sociais ganhem relevância”. Com um percurso ligado ao ambiente, aponta que a Praia Formosa tem apresentado, ao longo do tempo, “efeitos claros de recuo costeiro devido a intervenções humanas”.

Rali Vinho da Madeira conta com 85 inscritos

Foram 85 as equipas concorrentes que formalizaram a sua inscrição para a próxima edição do Rali Vinho da Madeira, que estará na estrada entre os dias 3 e 5 de Agosto. Na lista de inscritos, a ser revelada a 26 de julho, deverão constar 8 pilotos estrangeiros e 76 portugueses, divididos por 23 continentais, 52 madeirenses e 1 açoriano. A competição será animada pois aquele rol juntará nomes como os de Kris Meeke, Giandomenico Basso, Simone Campedelli, Diego Ruiloba, José Pedro Fontes, Ricardo Teodósio, Miguel Correia, Ricardo Teodósio, Armindo Araújo ou dos madeirenses Bernardo Sousa, Alexandre Camacho e Miguel Nunes, entre outros.

Meios públicos ‘beneficiam’ Albuquerque

CDU acusa GR de fazer promessas em “clara violação da Lei”. A CDU-Madeira apelou à intervenção do Ministério Público e da Comissão Nacional de Eleições para que seja respeitada a Lei Eleitoral na preparação das Eleições Regionais de 24 de Setembro. Em causa estão as “prácticas de violação dos deveres de neutralidade por parte dos membros do Governo Regional”. Há uma utilização “abusiva” de meios públicos que, segundo a CDU, destina-se a beneficiar a candidatura do presidente do PSD-M “em processos de compra de votos”.

Preço das casas desacelera

Segundo dados do setor imobiliário recolhidos pelo maior intermediário digital de crédito em Portugal, o Doutor Finanças, em conjunto com a Alfredo, uma plataforma de Inteligência Artificial que recolhe dados do setor imobiliário, o balanço dos dados imobiliários dos primeiros seis meses deste ano aponta que o preço das casas em Portugal aumentou 1,65% no primeiro semestre de 2023.

De acordo com os dados da Alfredo que revelam oscilações pouco expressivas entre janeiro e junho, depois dos fortes aumentos observados nos últimos anos.

Taça de Portugal em Supermoto

O Supermoto regressa ao Funchal pela mão da Associação de Motociclismo da Madeira, com a primeira prova de 2023 a ser pontuável também para a Taça de Portugal de Supermoto. O evento, que terá lugar a 20 de agosto, num domingo que antecede o dia da cidade do Funchal, está igualmente integrado nas comemorações oficiais e trará à Madeira os melhores da modalidade, tendo o campeão nacional em título já confirmado a sua presença na Região.

“Linha de Crédito INVESTE RAM COVID-19” é alvo de Auditoria

De acordo com informação do relatório divulgado pelo Tribunal de Contas, tendo em conta que o Protocolo que criou o regime geral da linha de crédito “carece de validade e de eficácia jurídica ab initio” conduziu a que as despesas genericamente autorizadas pelo Conselho do Governo e concretizadas pelo Conselho Diretivo do IDE, IP-RAM no âmbito da linha de crédito “não estejam legalmente conformes”.

“É crucial que os jovens se envolvam na vida política”

Diogo Teixeira refere que o papel como jovens associados a um partido é também o de “esclarecer a política” e torná-la “mais acessível e apelativa” aos mais novos. Sobre o passeio de catamarã solidário organizado com o objetivo de apoiar a ANIMAD, o representante dos Jovens do Bloco Madeira fez um “balanço positivo” apesar de alguns contratempos como indicou: “os nossos cartazes que faziam publicidade à iniciativa foram vandalizados”.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online