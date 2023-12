Nas bancas a edição 125 do Tribuna da Madeira

Madeira “practicamente” nos 100%

Arquipélago espera receber 90 mil turistas na passagem de ano. A exemplo de outros anos de ocupação plena do sector, a hotelaria madeirense também deverá estar nesta passagem de ano practicamente a 100%. Depois de uma Festa da Flor que teve a ocupação hoteleira “mais elevada de sempre”, o executivo madeirense volta a ‘vangloriar-se’ com os números do maior cartaz da ilha.

Revisão da Lei do Ruído “permitirá algum sossego” aos moradores da Zona Velha

A Coligação Confiança congratulou-se com a aprovação de proposta para a revisão do regulamento de horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, que permitirá finalmente disciplinar o ruído na cidade do Funchal. Proposta apresentada tardiamente pelo actual executivo em reunião de câmara e aprovada por unanimidade, após ter sido chumbada a mesma proposta que a Confiança apresentou em janeiro deste ano.

Para 2024

Albuquerque garante “qua lidade de vida e emprego”

“ O crescimento do PIB da Região de 2022, que teve uma subida real de 14%, é muito significativo, importante e um incentivo para continuarmos”. Foram estas as palavras do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, proferidas no Mercado dos Lavrados, acompanhado pelos membros do seu Executivo e da Câmara Municipal.

PAN já tem 230 árvores plantadas na Madeira

Medida pretende “compensar” a pegada ecológica do período de campanha. Depois de Porto Moniz, Calheta, Ponta de Sol e São Vicente, o PAN-M foi à Ribeira Brava para plantar um número de árvores igual ao número de votos que teve nas últimas Eleições Legislativas Regionais. Faltam 70 no concelho, mas 230 das 3064 árvores prometidas para a Madeira já estão no terreno. O PAN é o partido com acordo de incidência parlamentar com o PSD que assumiu “a responsabilidade de ser o grande tampão da extremadireita e o garante da democracia na Madeira”.

Marinha acompanhou navio russo desde o Dia de Nata

Várias missões idênticas têm sido realizadas depois da invasão da Ucrânia. A Marinha Portuguesa terminou, na quarta-feira, a missão de acompanhamento de um navio russo que tinha começado no Dia de Natal. Desde o início da guerra na Ucrânia, a 24 de Fevereiro de 2022, já foram realizadas várias missões idênticas pela Armada. Uma delas, prevista para 8 de Março, ao largo da Madeira, não se realizou porque 13 militares se recusaram a embarcar devido a alegadas razões de segurança.

Câmara quer voltar a “disciplinar” esplanadas

O Circo Mundial com casa cheia

Sessão promovida por ‘O Liberal’ com casa Cheia, fotos publicadas nesta edição do Social do Tribuna da Madeira. O Circo Mundial com espectáculos até ao dia 7 de janeiro de 2024.

