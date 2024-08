Nas bancas a edição 1286 do Tribuna da Madeira

Festa da Banana cancelada “por causa de uma festa partidária”

A acusação é feita por Célia Pessegueiro, autarca da Ponta do Sol. O cancelamento da Mostra da Banana foi também alvo de contestação por parte de Rafael Nunes, vice-presidente do grupo parlamentar do JPP, que afirma que o cancelamento “é estranho” e “silencioso”.

Desalojados da Rua das Mercês têm um “tecto”

Incêndio de 16 de Maio lançou mais de 30 pessoas para soluções “provisórias”. A Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude desmente os números do PS-M sobre os afectados por um incêndio no Funchal que continuam a pernoitar no Pavilhão dos Trabalhadores, em Santo António. O gabinete de Ana Sousa reconhece que a duração do alojamento transitório de emergência deve ser no máximo de 72 horas, um período prorrogado neste caso para que ninguém fique “sem um tecto”.

PS-M quer maior investimento na saúde mental

Socialistas defendem necessidade de “estratégia” que aposte na “prevenção”. O Grupo Parlamentar do PS-Madeira defende uma estratégia regional para a saúde mental que aposte na prevenção e seja capaz de dar respostas “atempadas e adequadas aos crescentes problemas nesta área”. Uma consulta de psiquiatria “muito prioritária”, realça o partido, tem tempo de resposta de 88 dias. É demasiado tempo, consideram os socialistas, principalmente quando “estamos a falar de pessoas com doenças que podem ser um risco para elas próprias e para a sociedade”.

Nova abordagem ao turismo da RAM

A ACIF-Câmara de Comércio e Indústria da Madeira tem vindo, perentoriamente a assumir a sua preocupação no que concerne, ao que se tem vindo a revelar, um grande impacto do crescimento do turismo no quotidiano dos madeirenses e no seu território, assim como as consequências que este volume de visitantes pode provocar no nosso produto turístico.

Privatização do ‘Bela Vista’ “foi a pior coisa que aconteceu”

“Refeições a horas tardias” e “atrasos na toma da medicação”são algumas das queixas denunciadas pelo Bloco de Esquerda.

“Não vão pôr o CHEGA entre a espada e a parede”

Partido vê Orçamento de Estado com “responsabilidade”, mas recusa ceder nos “princípios”.



“O discurso da sustentabilidade no turismo é insuficiente”

Diogo Goes é finalista dos “Hospitality Education Awards 2024”. O docente do ensino superior e investigador madeirense Diogo Goes é um dos cinco finalistas dos “Hospitality Education Awards 2024 – Prémios da Formação Turística em Portugal”, nomeado pelo júri, na categoria de “Melhor Carreira Jovem”. O prémio reconhece um jovem profissional da educação e formação em turismo, com uma carreira até aos trinta e cinco anos, analisando todo o seu percurso profissional nas áreas de turismo. Destaque-se o facto de Diogo Goes ser o único docente madeirense apurado para finalista deste prémio na presente edição deste concurso nacional.

Rali Vinho Madeira com 15 provas especiais

O Rali Vinho Madeira de 2024 vai ter 15 provas especiais de classificação. A prova, que acontece de 1 a 3 de agosto, faz parte do Troféu Europeu de Ralis que é composto por 12 provas, com a Federação Internacional a querer apostar mais nesta competição.



Bores volta a ‘casa’

O lince do deserto apreendido pela Guarda Nacional Republicana numa quinta do Funchal está de volta a ‘casa’. A decisão foi tomada com base no bem estar do animal, isto até que o processo seja concluído. Uma petição pública lançada em defesa da entrega do Bores à “família” reuniu milhares de assinaturas.

