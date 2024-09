Nas bancas a edição 1292 do Tribuna da Madeira

“O prazo de validade de Albuquerque já passou”

Paulo Cafôfo afirmou, na rentrée socialista, que o PS liderará sempre um projeto em prol da comunidade. Abordando sobre as eleições autárquicas, o líder socialista realçou que os madeirenses “têm de ser exigentes” nas escolhas que irão fazer. A iniciativa teve como propósito homenagear os militantes com mais de 20 anos de militância.

Campo de golfe “icónico” na Ponta do Pargo

Governo considera que projecto “impulsionará o desenvolvimento de toda a Região”. O novo campo da Ponta do Pargo será “um local verdadeiramente icónico”, o “mais bonito da Europa” e entrará “no mapa dos destinos de golfe”. A expectativa é do Governo Regional, que ao longo dos últimos anos tem sido confrontado com a necessidade de fazer investimentos avultados em sistemas de gestão para abastecimento de água a infraestruturas que são privadas ou estão concessionadas.

CMF ‘varre problemas para debaixo do tapete’

A equipa da Coligação «Confiança» denunciou ontem (quinta-feira), na sequência da reunião do executivo municipal do Funchal, a existência de um “estado de caos” no Departamento de Ambiente da autarquia, o que se reflecte em “uma série de problemas estruturais e operacionais que estão a ter um impacto negativo visível na limpeza da cidade e no bem-estar dos trabalhadores do município”.

Miguel Silva Gouveia, actual vereador da «Confiança» e ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), destacou que “a falta de liderança no departamento, agravada pela ausência prolongada de dirigentes, tem gerado um ambiente de instabilidade e desorganização”.

Artesanato da Madeira promovido em Lanzarote

A convite do Cabildo de Lanzarote e da Federação Portuguesa de Artes e Ofícios (FPAO), três artesãos regionais marcam presença na Feira de Artesanato de Lanzarote, onde as artes e ofícios tradicionais da Macaronésia estarão em destaque.

Comandante do RG3 deixa a Madeira com “missão positiva”

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebeu, nesta segunda-feira, em audiência para apresentação de cumprimentos de despedida, o Comandante do Regimento de Guarnição n. º3. O Coronel João Bernardino fez questão de agradecer toda a cooperação institucional e profissional, que qualificou de excelente, e disse que deixa a Região de “coração cheio”.

Incêndios na Madeira

Audição de Pedro Ramos adiada

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, não irá comparecer à audição agendada para esta sexta-feira, dia 13, pelas 10 horas, na Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção Civil. Segundo comunicação por parte da ALRAM, em breve será indicada nova data e hora para esta audição. Pedro Ramos será a primeira pessoa a ser ouvida, na Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção Civil, sobre “as decisões nos incêndios” que assolaram a Madeira no passado mês de agosto. A audição de Pedro Ramos será transmitida em direto no Canal Parlamento (site da Assembleia Legislativa da Madeira e página do Facebook ParlamentoMaisPerto), explicou a presidente da comissão, Lina Pereira.

CHEGA defende contingentes de TVDE para as regiões autónomas

Francisco Gomes, deputado madeirense do CHEGA na Assembleia da República, defende a criação de contingentes TVDE para as regiões autónomas. O argumento foi reforçado na Comissão de Economia da Assembleia da República, durante uma audição à Associação Nacional Movimento TVDE. Para o deputado madeirense, os TVDE deveriam ser uma solução eficaz para a mobilidade, especialmente nas grandes cidades e num país como Portugal, que tem no Turismo um dos grandes pilares da sua economia. Porém, a seu ver, não é isso que se está a passar, pois o sector está a gerar situações que colocam em risco a sua imagem e a qualidade do serviço que prestam aos clientes e ao país.

“Tudo falhou nos incêndios”

Mariana Mortágua esteve na Madeira para uma visita a algumas das zonas afetadas pelo incêndio. Mariana Mortágua esteve recentemente na Madeira, no concelho da Ribeira Brava, para uma visita a algumas das zonas afetadas pelo incêndio que lavrou na Região durante 13 dias. A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) considera que “tudo falhou” no incêndio que deflagrou na Madeira, em 14 de agosto, e acusou o presidente do Governo Regional de ter abandonado a população enquanto estava de férias no Porto Santo. Em declarações à comunicação social, a coordenadora bloquista afirmou: “Tudo falhou nos incêndios. Falhou a prevenção. Não houve prevenção no território, não há qualquer tipo de gestão florestal para evitar estes incêndios”.

Socialistas querem dar “prioridade” às vítimas de violência doméstica

Resolução defende “tolerância zero” nos imóveis geridos pela IHM.Um Projecto de Resolução do PS-M pretende “priorizar a atribuição e a manutenção da habitação social às vítimas de violência doméstica”, implementando “regras de tolerância zero” nos imóveis geridos pela Investimentos Habitacionais da Madeira. A proposta foi feita em anterior legislatura e chumbada no parlamento.

