Nas bancas a edição 1295 do Tribuna da Madeira

“Nebulosidade” exige “transparência”

PS e JPP questionaram critérios para atribuição de habitações. O Governo Regional entrega, este mês, 121 habitações construídas ao abrigo do Programa «Renda Reduzida». Para o PS-M, a atribuição das casas às famílias deve acontecer dentro de “total transparência”. O JPP detectou “nebulosidade nos critérios de atribuição” dos apartamentos construídos com os fundos do PRR.

Governo reitera apoio aos taxistas

Tarifário depende de proposta devidamente fundamentada. A liberalização dos TVDE e a Convenção sobre o sistema de tarifário para os táxis, que teve o último ajustamento em 2019, são temáticas que preocupam a AITRAM e são reconhecidas como “muito relevantes” pelo Governo Regional. No primeiro caso, é matéria da competência da Assembleia da República. No segundo, o executivo madeirense está à espera de uma proposta devidamente fundamentada.

Região mobilizada para a sustentabilidade

Municípios da Ilha da Madeira e do Porto Santo concorrem aos Prémios ODSlocal com projetos inovadores que contribuem para o desenvolvimento sustentável.

“O PSD é totalmente contra qualquer tipo de corrupção”

A proposta é considerada “pertinente e actual”, principalmente face aos “últimos acontecimentos”, mas não reúne consensos entre os deputados da Assembleia Legislativa da Madeira. O PS-M quer um Código de Conduta para os membros do Governo Regional, o PSD-M diz não ‘embarcar’ em “discursos vazios”.

“É necessário acabar com todas as discriminações”

A UMAR Madeira assinalou o Dia Internacional das Pessoas Idosas com uma conferência onde foram abordadas diversas situações patentes no dia-a-dia, nomeadamente discriminações, violência e combate ao idadismo.

“O poder político é visto como uma estrutura de incentivo à corrupção”

A apresentação do projeto de resolução que prevê a “Adoção de um Código de Conduta pelos membros do Governo Regional da Madeira” foi apresentado, esta semana, por Sancha de Campanella. A deputada socialista afirma que em “meio século de governação PSD a prevenção da corrupção nunca foi prioridade”.

“Nem tudo é politizável”

No dia em que prosseguem as audições parlamentares na Assembleia da República sobre os incêndios que afetaram a Região no passado mês de agosto, a deputada Social-democrata Paula Margarido, insiste naquilo que considera ser “um grave ataque à autonomia regional e aos poderes e competências próprias consagradas no Estatuto Político- Administrativo aos órgãos de Governo próprio da Região e em que é a Assembleia Legislativa que tem a competência de avaliar este assunto – o que, aliás, está a ser feito –”, reiterando que “quem fiscaliza o Governo Regional da Madeira é a Assembleia Legislativa Regional e, não, a Assembleia da República”.

“Na Madeira sou a única a trabalhar desta forma”

Teresa Nóbrega apresenta, em exposição no Campanário, bijuteria criada com fio de arame e uma agulha de croché. Cerca de 50 peças de bijuteria criadas com um fio de arame e uma agulha de croché compõem a nova exposição inaugurada ontem no Espaço do Artesão, no Campanário. O trabalho artístico pertence à madeirense Teresa Nóbrega, artesã certificada pelo Instituto do Bordado e Artesanato da Madeira que se dedica a esta arte há mais de uma década.

