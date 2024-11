Nas bancas a edição 1302 do Tribuna da Madeira

“A moção do CHEGA é inevitável”

Francisco Gomes afirma que quem não aprovar a moção do CHEGA ficará com o ónus de ter votado para que tudo fique como está. O deputado na AR sublinha que “o CHEGA é o grito de um povo que não aceita mais a corrupção”. E remata: “Há gente no PSD-Madeira que quer mudança”.

PS prolongou governo “moribundo”

Oposição acusa socialistas por adiamento “ilegal” da Moção de Censura. O PS-M, liderado por Paulo Cafôfo, é acusado de ‘segurar’ Miguel Albuquerque “quando tinha finalmente a oportunidade de derrubar o Governo Regional da Madeira”. A Moção de Censura é votada a 17 de Dezembro, depois do Orçamento. PS, JPP e Chega não admitem fazer concessões na discussão do documento.

“Precisamos de pescar nas Selvagens”

Jacinto Silva, representante da Coopescamadeira que foi ouvido no parlamento no âmbito do Projeto de Decreto Legislativo Regional, da autoria do CHEGA, intitulado “Alteração do regime de proteção de parte da Área Marinha da Reserva Natural das Ilhas Selvagens” – afirma que quase toda a frota está no mar “à espera de um milagre”.

“Este orçamento atesta o falhanço de um executivo PSD”

Miguel Silva Gouveia afirma que em vez de um “orçamento robusto e coerente”, capaz de responder às necessidades dos funchalenses, “o que temos é mais uma lista de promessas recicladas, metas irrealistas e políticas inconsequentes”. O Vereador realça que “a melhor notícia deste orçamento é que é o último desta gestão PSD”.

“O grande desafio da prevenção são os pais”

A Comissão Permanente de Saúde e Protecção Civil da Assembleia Legislativa da Madeira tem estado a ouvir vários profissionais de Saúde sobre os programas de combate e dissuasão dos consumos de drogas e novas substâncias psicoativas. O cenário é “preocupante” e exige “mais medidas” contra um dos ‘flagelos’ da Região.

Marcha pelos direitos das crianças

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Ribeira Brava (CPCJ) realizou, esta quarta-feira, 20 de novembro, uma marcha em prol dos direitos das crianças que juntou cerca de 300 alunos das escolas básicas do concelho. A iniciativa pretendeu assinalar a Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pelas Nações Unidas em 1989, que enuncia um amplo conjunto de direitos fundamentais de todas as crianças.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online