Nas bancas a edição 1304 do Tribuna da Madeira

Suspensão do PDM “confirma as irregularidades” denunciadas pela Confiança

A Confiança lamenta a decisão do Governo Regional da Madeira de suspender parcialmente o PDM, numa atitude, segundo apontam os vereadores da Coligação, que “desautoriza a autonomia da CMF” em matéria de gestão urbanística.

PS “dá negativa” ao Orçamento para a Educação

O PS-Madeira lamenta que a área da Educação continue a não merecer a devida atenção por parte do Governo Regional, quer por via do chumbo das propostas que vão sendo apresentadas pela oposição, quer ao não contemplar, em sede de Orçamento Regional, as medidas que se impõem para o bom funcionamento do setor. À margem de uma visita efetuada, na manhã desta quinta-feira, pelo Grupo Parlamentar do PS à Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche de Santo Amaro, o deputado Rui Caetano apontou como exemplo o facto de os partidos que sustentam o Governo no Parlamento terem chumbado a proposta socialista que previa a gratuitidade das creches para todas as crianças da Região, medida que, consequentemente, não consta da proposta de Orçamento para o próximo ano.

“Albuquerque está a tentar enganar os bombeiros”

O PAN Madeira denuncia “manipulação” no discurso do Governo Regional sobre os salários dos Bombeiros.

39 anos na salvaguarda da Vida Humana no Mar

O SANAS Madeira – Associação Madeirense para Socorro no Mar celebrou, a 4 de dezembro, o seu 39º aniversário. A inexistência de uma instituição vocacionada para o socorro a náufragos na Região Autónoma da Madeira e o despoletar de diversas atividades em meio aquático levou, por iniciativa dos Escuteiros Marítimos, à abertura de uma delegação regional do SANAS – Corpo Voluntário de Salvadores Náuticos a 4 de dezembro de 1985.

Curral das Freiras exige ligação “prioritária”

Abaixo-assinado volta a defender promessa lançada há cerca de 40 anos. Uma ligação rodoviária entre o Curral das Freiras e a Boaventura é não apenas um investimento “fundamental para o desenvolvimento humano e social das duas freguesias como, também, “uma obra decisiva para a coesão económica e para o progresso da Região”. Miguel Albuquerque não excluíu, há cerca de dois meses, que “no futuro” esse compromisso possa “ser desenvolvido um dia mais tarde”.

“Não será de todo uma catástrofe”

Chega remete para o PS a “responsabilidade final” pela aprovação do Orçamento. Tudo aponta para o ‘chumbo’ do Orçamento de 2025 na Assembleia Legislativa da Madeira, depois de PS e JPP recusarem participar nas negociações do documento e o Chega, através de Miguel Castro, colocar linhas vermelhas’ para uma eventual viabilização da proposta do Governo Regional. O Chega quer uma “reformulação profunda” do Executivo e a saída do cargo do “presidente arguido”.

“Respostas mais adequadas às realidades dos cuidadores”

Fábio Pereira e Maria João Paixão são os vencedores deste ano do Prémio +Valor Madeira. Fábio Pereira e Maria João Paixão são os vencedores deste ano do Prémio +Valor Madeira. O Prémio corresponde ao montante de 5.000,00 €, que na edição deste ano e pela primeira vez, é repartido pelos dois vencedores ex-aequo. Fábio Dinis Silva Pereira, Doutor em Engenharia Informática, especialidade de Interação Humano-Máquina, foi distinguido pelo trabalho final de doutoramento intitulado «Interfaces Tácteis Multi-utilizador para Promoção da Participação Social e Sentimento de Auto-eficácia na Reabilitação do membro Superior em AVC’s». Maria João Escórcio Paixão, Doutora em SERVIÇO SOCIAL, viu reconhecido o trabalho final de doutoramento intitulado «O Apoio Social à Família com Idosos Dependentes: Limites e Potencialidades numa Perspetiva de Capital Social».

Governo “já não consegue disfarçar o desconforto”

Oposição vê nas “posições contraditórias” a razão para saída na Protecção Civil. O presidente do PS-M acusa o presidente do Governo Regional e o secretário regional da Saúde e Protecção Civil de encontrarem em António Nunes um “bode expiatório” pela “gestão desastrosa” dos incêndios de Agosto. O presidente do Serviço Regional de Protecção Civil terá pedido para deixar o cargo “por motivos familiares”. Miguel Castro considera a permanência até Janeiro “incompreensível”.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online