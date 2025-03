Nas bancas a edição 1317 do Tribuna da Madeira

Mobilidade rodoviária “tornou-se um pesadelo”

A Coligação Confiança lamenta “caos no trânsito” e “cidade à deriva”. O vereador Rúben Abreu criticou de forma contundente a falta de planeamento que tem conduzido ao colapso do trânsito no centro do Funchal, fortemente condicionado, nesta quinta-feira, devido às obras de pavimentação na Avenida do Mar e na Rua Artur Sousa Pinga.

As críticas foram feitas pelo vereador Rúben Abreu após esta reunião camarária.

Não faltam casas “que as pessoas não podem comprar”

CDU critica política habitacional quando PSD pede continuidade de estratégia com “resultados evidentes”. O PSD-M apela a que a população madeirense “renove a sua confiança no projecto do partido” e permita “a continuação de uma estratégia que tem resultados evidentes para benefício colectivo”. A candidatura dos social-democratas foi a Santa Cruz, concelho governado pelo JPP, para assinalar que a política do PSD-M para a habitação se distancia da “postura” dos partidos da Oposição. No mesmo dia, a CDU deslocou-se ao Bairro de Santo Amaro, no Funchal, para lembrar que o “maior problema social” com que a Região Autónoma da Madeira está confrontada “não é a falta de casas no mercado”, é mesmo a falta de casas “que as pessoas possam pagar”. “Grande parte da população, e particularmente os jovens, estão hoje confrontados com a quase inexistente oferta de habitação pública, com aumentos especulativos dos valores das rendas e com taxas de juro e prestações bancárias incomportáveis”, lembrou Edgar Silva.

Campanha eleitoral “comprometida”

Dezenas de participações/queixas e pedidos de parecer são remetidos para a Comissão Nacional de Eleições sempre que os madeirenses são chamados às urnas. Dezenas de participações/queixas e pedidos de parecer são remetidos para a Comissão Nacional de Eleições sempre que os madeirenses são chamados às urnas. Sete delas, apenas até o dia 7 de Março, foram remetidas para o Ministério Público, devido a questões de “neutralidade e imparcialidade das entidades públicas”. Mesmo assim, a entidade que gere os actos eleitorais no país até já considerou que tem havido na Madeira uma “evolução positiva”.

Madeirenses no Campeonato Nacional de Montanha

José Romero e Miguel de Sousa são os pilotos madeirenses que irão participar no Campeonato Nacional de Montanha de 2025. Aos comandos do Semog e do BRC, os pilotos, que correm com as cores do Motor Clube da Madeira pretendem realizar as oito provas que integram aquele campeonato nacional, que tem a primeira competição agendada para 22 e 23 de Março com a Rampa Porca de Murça, num campeonato que se estende até 4 e 5 de Outubro com a 34ª Rampa da Arrábida.

Albuquerque dá ‘tudo por tudo’ até as eleições

A faltar nove dias para as eleições regionais, os candidatos procuram chegar ao máximo à população e transmitir as suas promessas. Nesta ‘corrida contra o tempo’, tudo é feito para apelar ao voto. Miguel Albuquerque tem apostado na culinária, “conversas”, vídeos para esclarecer o povo ‘olhos nos olhos’ e exercícios de ginásio para ‘carregar baterias’.

“Urgência” na alteração das regras

O JPP aponta que uma garrafa de gás custa na Madeira mais cinco euros do que nos Açores.

O Teatro é um “centro pulsante” de cultura

O Teatro Municipal Baltazar Dias assinalou o 137º aniversário, um marco significativo na história cultural da cidade. A cerimónia realizada na Sala de Espetáculos do Teatro contou com a presença de artistas, agentes culturais, parceiros e munícipes, refletindo a forte ligação da comunidade a este espaço histórico. Na ocasião, a presidente da Câmara do Funchal, Cristina Pedra, começou por enaltecer a relevância do Teatro Municipal Baltazar Dias como “um verdadeiro centro pulsante de cultura e criatividade, um espaço de apoio aos artistas e de crescente prestígio. Celebrar 137 anos de existência é um feito notável.”

