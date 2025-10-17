Nas bancas a edição 1348 do Tribuna da Madeira

Destaque 

Maciço Montanhoso com regras mais ‘apertadas’

Governo estabelece “medidas complementares de conservação” no Pico do Areeiro e Pico Ruivo. As atividades ecoturísticas e “humanas noturnas” são “uma ameaça significativa ao sucesso reprodutor da freira-da-madeira”, razão pela qual o Governo Regional decidiu estabelecer “medidas complementares de conservação” que garantam a “salvaguarda dos ‘habitats’” daquela que é “uma das aves marinhas mais ameaçadas de extinção do mundo”. O Executivo madeirense diz que “na senda do princípio do desenvolvimento sustentável, os objetivos subjacentes à criação das áreas classificadas da RAM só serão atingidos através de uma gestão sustentável da utilização e usufruto que a comunidade possa fazer dessas áreas” protegidas.

 

Madeira continua a apostar na “internacionalização”

Protocolo com a PortugalFoods pretende reforçar “aposta estratégica” no sector agroalimentar. O Governo Regional, através da Invest Madeira, estabeleceu uma parceria com a PortugalFoods que pretende reforçar a sua “aposta estratégica na consolidação da presença das empresas madeirenses no sector agroalimentar português e internacional”. Em Maio, numa iniciativa da Invest Madeira, o secretário regional da Economia também esteve na TuttoFood Milano para contactar “com as mais altas entidades internacionais com vista a potencializar futuros investimentos internacionais no arquipélago madeirense”.

 

Resultados “evidentes”

Miguel Albuquerque destaca “grande vitória” do PSD/M, que mantém a maioria das Câmaras Municipais da Região. O Presidente do PSD/M, congratulou-se, na passada noite de domingo, a noite eleitoral, com os resultados que deram “mais uma grande vitória ao PSD/Madeira nestas Autárquicas”, garantindo a liderança do partido, quer de forma isolada quer em coligação, na maioria das Câmaras Municipais da Região.

 

Nomeações que reforçam “versatilidade” e “autenticidade”

‘Destino Madeira’ concorre em seis categorias distintas dos “World Travel Awards”. A ‘Prainha’, localizada no Caniçal, está nomeada como ‘Melhor Praia Regional’ para a edição de 2025 dos ‘World Travel Awards’ (WTA)», prémios para os quais o ‘Destino Madeira’ concorre em seis categorias distintas, o número “mais elevado de sempre”. É no Bahrein, a 6 de Dezembro, que se ficará a saber se a Região Autónoma da Madeira (RAM) será distinguida nas categorias de ‘Melhor Destino de Festivais e Eventos’, ‘Melhor Destino de Praia (Porto Santo)’, ‘Melhor Destino Insular’, ‘Melhor Entidade de Turismo (Associação de Promoção da Madeira)’ e ‘Melhor Destino Regional de Aventura’. Para Eduardo Jesus, o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura – e também presidente da Associação de Promoção da Madeira – as seis nomeações “representam um marco histórico” e são “reflexo do trabalho consistente” feito no sector turístico da RAM “ao longo dos últimos anos”.

 

“instrumentalização política”, diz o PS 

Partido manifesta firme oposição a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o ISAL. A proposta de constituição de comissão de inquérito ao ISAL excede manifestamente os limites definidos pelo artigo 2.º do Regime das Comissões Parlamentares de Inquérito (DLR n.º 23/78/M, com as alterações), ao pretender fiscalizar uma Instituição de Ensino Superior privada, sem financiamento público regional ou nacional, e sob tutela exclusiva do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, não havendo qualquer subordinação à Administração Pública Regional, nem qualquer nexo direto com atos do Governo Regional ou da Administração Regional. Assim, constituição de uma comissão de inquérito ao ISAL viola o princípio da reserva de competência, excede os limites da autonomia regional e como tal excede os limites objetivos de competência da Assembleia Legislativa Regional.


“Estás pronto para a missão?”

Campanha visa recrutamento de novos Bombeiros Voluntários. Foi inaugurada, no MadeiraShopping, a exposição fotográfica, integrada na campanha “Estás pronto para a missão?”, que visa o recrutamento de novos Bombeiros Voluntários da Região Autónoma da Madeira. A mostra, que estará patente até ao dia 26 de outubro, no Piso 0, é composta por 18 fotografias que refletem o quotidiano, os desafios e a dedicação dos Bombeiros, homenageando o seu espírito de serviço, coragem e profissionalismo.

