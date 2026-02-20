Nas bancas a edição 1365 do Tribuna da Madeira

Recuo nas Ginjas “é vitória da fiscalização”

O Juntos Pelo Povo saúda o recuo do Governo do procedimento de contratação pública para a pavimentação do Caminho das Ginjas – Paul da Serra. Rafael Nunes afirma que depois de o Tribunal de Contas ter confirmado a “negociata” com o Teleférico do Curral “cai por terra o autoritarismo, o quero, mando e posso”. A SPEA congratula-se com o recuo e destaca a importância da participação pública. A coordenadora Cátia Gouveia reafirma que “continuará atenta” a desenvolvimentos futuros. Aponta que “o desenvolvimento regional não pode ser feito à custa do património natural”.

CMF a ‘chorar lágrimas de crocodilo’

A maioria PSD/CDS na Câmara do Funchal rejeitou uma proposta para atualização da Carta Municipal do Património, que “está há anos para ser revista, deixando o legado histórico cultural da cidade “vulnerável e ao arbítrio de quem está no poder”. Com a medida, o JPP considera ser possível impedir que mais ‘Quintas Madeirenses’ passem a escombros. A demolição da Quinta da Fé no ano passado, e da Quinta das Tangerinas este ano, lançaram o alerta para a ausência de salvaguardas patrimoniais “adequadas”.

Estação da Meia Serra “a rebentar pelas costuras”

PS chama Governo à Assembleia para explicar o que vai fazer ao lixo que já não cabe na Meia Serra. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, a um pedido de audição parlamentar aos secretários regionais da Agricultura e Pescas e do Turismo, Ambiente e Cultura para ver esclarecidos assuntos relativos à “Estratégia Resíduos Madeira”, ao fracasso das metas regionais, ao limite da capacidade de laboração da Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra e às alternativas pensadas pela tutela para ultrapassar este problema que acarreta consequências ambientais, sociais e económicas à Região.

JPP quer “democratizar” Comissões de Inquérito

Partido acusa maioria na ALRAM de controlar redação dos relatórios e comprometer independência. O Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares, nos moldes atuais, faz com que as Comissões de Inquérito da Assembleia Legislativa da Madeira sejam “deliberadamente manietadas”, colocando em causa a “fiscalização dos atos de governação”. Para o partido Juntos pelo Povo, há que garantir “rigor e a independência”, motivo pelo qual apresentou um projeto de alteração que defende uma aproximação ao modelo seguido na Assembleia da República.

Líderes da indústria de cruzeiros e decisores políticos reunidos na Madeira

A indústria europeia de cruzeiros reúne-se na Madeira para impulsionar diálogo político, sustentabilidade e desenvolvimento regional.

Mateus Freitas conquista 1.º Prémio Internacional

O prémio foi atribuído ao jovem madeirense, aluno do Conservatório da Madeira, na Competição Internacional de Música Online da Colibri Arts.

