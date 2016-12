Vento e chuva atingem Região

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) emitiu um aviso para a Madeira devido a previsões de ventos fortes com rajadas que podem atingir os 100 quilómetros/hora, acompanhados de chuva.

O SRPC refere no seu site (http://www.procivmadeira.pt/) que o aviso vigora até sexta-feira, recomendando a tomada das necessárias medidas de precaução.

Assim, a Proteção Civil alerta para os riscos que representam, com estas condições, os “percursos auto e apeados”, sobretudo nas zonas montanhosas e vertentes expostas, recomendando, ainda, que as pessoas retirem os objetos soltos que se encontrem nas varandas e peitoris das janelas e evitem as viagens para as zonas afetadas por este tipo de situação meteorológica.

O SRPC desaconselha também a circulação em zonas com prédios degradados, devido ao risco de derrocadas, e aponta para a necessidade de precauções com estruturas montadas e atenção à possível queda de árvores.

A Madeira é uma das regiões do país em alerta laranja, sendo que as previsões do Instituto de Meteorologia para a região na sexta-feira apontam para céu geralmente muito nublado e aguaceiros, tornando-se pouco frequentes a partir da manhã.

O vento será forte (35 a 55 quilómetros/hora) de oeste com rajadas da ordem dos 80 quilómetros/hora, rodando para noroeste durante a madrugada e diminuindo de intensidade a partir do final da tarde. Nas terras altas será forte a muito forte (50 a 70 quilómetros/hora) com rajadas da ordem dos 100 quilómetros/hora, rodando para noroeste e enfraquecendo para o final do dia.

Quanto ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de noroeste com seis a sete metros, atingindo na costa sul os três metros.

