Andebol promovido na Camacha

Decorre amanhã, pelas 11h35, uma acção de promoção de andebol na Camacha.

A equipa Sénior Masculina do M.A.Madeira Andebol SAD, a convite da Associação Desportiva da Camacha (ADC), fará uma ação de promoção da modalidade junto da população da freguesia, abrangendo mais de duas centenas de jovens alunos.

Assim, o plantel e equipa técnica visitam, amanhã, pelas 11h35, a EB23 Alfredo Ferreira Nóbrega Jr, na Camacha, realizando uma pequena palestra aos alunos, reforçando a importância da prática desportiva em simultâneo com um percurso escolar de sucesso.

Por forma a abranger o maior número de população escolar possível, além dos alunos da EB23, a ADC convidou as Escolas do Ensino Básico, estando prevista a presença de 120 alunos, entre os 6 e os 10 anos de idade.

Pelas 12h00, a ação transfere-se para o Pavilhão da Camacha, onde os atletas proporcionarão momentos inesquecíveis aos jovens, interagindo e demonstrando na prática o que é o Andebol.